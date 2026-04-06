Donald Trump eliminó acuerdos que protegían a estudiantes trans y revirtió lineamientos de Obama y Biden + Seguir en









El Departamento de Educación rescindió convenios con cinco distritos escolares y una universidad que obligaban a prevenir la discriminación por identidad de género. La decisión desactiva exigencias sobre pronombres, baños y capacitaciones.

Donald Trump suprimió acuerdos para proteger a los estudiantes transgénero.

La administración de Donald Trump avanzó con un fuerte giro en política educativa al rescindir acuerdos federales que protegían a estudiantes transgénero en escuelas y universidades. La medida deja sin efecto compromisos firmados durante los gobiernos de Obama y Biden y desactiva resguardos clave contra la discriminación por identidad de género.

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La decisión del Departamento de Educación alcanza a cinco distritos escolares y a Taft College, en California, y supone que el Gobierno federal ya no exigirá el cumplimiento de medidas como la capacitación docente sobre nombres y pronombres elegidos, ni el acceso a baños acordes con la identidad de género de cada estudiante. Entre los distritos afectados aparecen Sacramento City Unified, Cape Henlopen, Fife, Delaware Valley y La Mesa-Spring Valley.

El cambio representa una reinterpretación de fondo del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación sexual en la educación. Mientras las gestiones de Barack Obama y Joe Biden entendían que esa norma también incluía protecciones para estudiantes trans y homosexuales, la Casa Blanca actual sostiene una lectura centrada exclusivamente en el sexo biológico.

Uno de los casos más sensibles es el del Distrito Escolar de Delaware Valley, en Pensilvania, que ya había recibido en febrero una notificación oficial. Tras esa comunicación, la junta escolar votó a fines de marzo para eliminar sus políticas antidiscriminatorias hacia estudiantes trans, en línea con las exigencias de Washington.

En contraste, el distrito unificado de Sacramento ratificó que mantendrá su apoyo a estudiantes y personal LGBTQ+ pese al retroceso federal.

La subsecretaria de Derechos Civiles defendió la medida La subsecretaria de Derechos Civiles, Kimberly Richey, defendió la medida al afirmar que busca “eliminar cargas innecesarias e ilegales” impuestas por administraciones anteriores. Desde la oposición a la medida, organizaciones de derechos civiles advirtieron que la resolución implica un retroceso en la protección de alumnos especialmente expuestos al acoso y la discriminación escolar. La decisión se inscribe en una ofensiva más amplia de Trump sobre los derechos trans. En el último año, su administración impulsó demandas contra estados que permiten la participación de estudiantes trans en deportes femeninos, restricciones en documentación oficial y límites a tratamientos de afirmación de género para menores, profundizando el giro conservador en materia educativa y de derechos civiles.