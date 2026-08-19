La soja trepó a casi u$s450 por tonelada y tocó máximos de tres semanas: qué impulsó el rally

Los principales granos cerraron con fuertes subas en Chicago. El mercado puso el foco en las perspectivas de producción del Medio Oeste estadounidense, mientras nuevas compras de China sumaron presión alcista.

Las preocupaciones por el rendimiento de los cultivos en el Medio Oeste de EEUU, junto con nuevas compras de China, volvieron a impulsar las cotizaciones.

Los granos cerraron con fuertes subas este miércoles en el mercado de Chicago , con avances superiores al 1,5% para la soja y cercanos al 2% para el maíz y el trigo . Las preocupaciones por el rendimiento de los cultivos en el Medio Oeste de EEUU , junto con nuevas compras de China , volvieron a impulsar las cotizaciones.

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La oleaginosa avanzó 1,6% y cerró a u$s449,09 por tonelada , mientras que el maíz ganó 2% hasta u$s186,22 . Por su parte, el trigo trepó 2,3% a u$s256,06 por tonelada.

El mercado sigue con atención los resultados de la gira de evaluación de cultivos de Pro Farmer , luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( USDA ) recortara la semana pasada sus previsiones de rendimiento para el maíz y la soja, según informó Reuters .

Los primeros resultados de la gira reforzaron las dudas sobre el potencial de la cosecha estadounidense. Los inspectores que recorrieron Indiana y Nebraska informaron perspectivas para los cultivos de soja y maíz por debajo de los promedios , mientras los operadores aguardan los relevamientos de Iowa e Illinois , dos de los principales estados productores.

A esto se sumó que el USDA redujo esta semana sus calificaciones sobre el estado de los cultivos de soja y maíz del país, después de varias semanas de lluvias en distintas zonas del Medio Oeste.

"Hasta ahora, lo que hemos podido observar en la gira no nos hace ser optimistas respecto a un mayor rendimiento", afirmó Jason Ward, director general de Northstar Commodity, en declaraciones citadas por Reuters.

China volvió a darle impulso a la soja

La oleaginosa encontró otro factor alcista en la demanda externa. El USDA confirmó ventas privadas por 136.000 toneladas de soja estadounidense a China, correspondientes a la campaña comercial 2026/27.

La operación se suma a las importantes compras realizadas recientemente por el gigante asiático. La semana pasada, operadores señalaron a Reuters que China había contratado más de 7 millones de toneladas de soja estadounidense.

En el caso del trigo, el avance también estuvo sostenido por las perturbaciones en las exportaciones del Mar Negro, en medio de los ataques de Rusia y Ucrania contra el transporte marítimo.

Las exportaciones agrícolas de Ucrania alcanzaron apenas 794.000 toneladas entre el 1 y el 15 de agosto, frente a los 3,67 millones de toneladas despachadas durante todo julio, según datos oficiales citados por Reuters.