DFSK Argentina confirmó su participación en la Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil exclusivo de marcas chinas que se realizará desde hoy y hasta el 4 de este mes, en el predio de BA Ferial Costa Salguero. En ese marco, la marca exhibirá en su stand de 120 m2 dos de sus modelos más recientes: el E5 Plus, el SUV híbrido enchufable, y el Glory 600, SUV con motorización térmica, ambos presentados en el mercado local durante este año.
DFSK participará de la Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil dedicado exclusivamente a marcas chinas en la Argentina
La marca de origen chino exhibirá el E5 Plus, su SUV insignia, híbrido enchufable de 7 plazas, y el Glory 600, su sport utility con motor naftero 1.5 Turbo, también con 7 asientos, dos lanzamientos de este año con los que amplió su oferta de pasajeros en el país.
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Los dos modelos que la marca llevará a la muestra llegaron este año para ampliar su oferta y reflejar la evolución de DFSK hacia una movilidad cada vez más tecnológica, eficiente y versátil. La propuesta de la marca en la Argentina incluye tanto vehículos comerciales — C31 (Flat Bed, Box y Box Refrigerado), C32 y el furgón C35, con los que la compañía inició su operación local en 2017— como SUV destinados a distintos perfiles y necesidades. Así, DFSK continúa consolidando su presencia en el mercado argentino, combinando tecnología, confort y funcionalidad.
““Es un placer para nosotros participar de esta exposición, un espacio estratégico para poder acercarnos a nuestros clientes y presentarles nuestra gama de SUV. Esta feria nos permite que los usuarios puedan conocer de primera mano nuestras soluciones de movilidad e interactuar con nuestra propuesta de valor para que así puedan vivir la experiencia de la mano de nuestro line up”, sostuvo Santiago Sporleder, Gerente de la Marca DFSK.
E5 Plus: híbrido enchufable para toda la familia
El E5 Plus es la versión actualizada del E5, el primer PHEV de una automotriz china comercializado en la Argentina y que fue lanzado en 2025.
Este SUV de 7 plazas (configuración 2+3+2) combina la versatilidad de un vehículo familiar con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable: un motor naftero de ciclo Atkinson de 1.5 litros y 93 CV que trabaja junto a un motor eléctrico de 214 CV.
Su batería de 18 kWh permite hasta 97 km de autonomía cien por ciento eléctrica y hasta 1.150 km combinando ambas fuentes de energía.
Mide 4.760 mm de largo y 2.785 mm entre ejes, y su baúl modular pasa de 187 a 1.432 litros según la configuración de asientos utilizada.
Glory 600: la renovación del SUV de 7 Plazas
El Glory 600 es la evolución del SUV de 7 plazas de DFSK con mecánica a combustión, y se convierte en el nuevo referente de la marca dentro de esa categoría. Adopta el lenguaje de diseño global más reciente de la compañía, con una parrilla renovada y faros full LED, y suma un motor turbo naftero de 1.5 litros con 184 CV y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades. Ofrece tres modos de conducción (Normal, Eco y Sport).
Comparte medidas similares a las del E5 Plus: 4.720 mm de largo y 2.785 mm entre ejes, con el mismo esquema de asientos 2+3+2.
Ambos modelos podrán conocerse en detalle en el stand de DFSK durante los tres días que dure la Expo Auto Chino, del 2 al 4 de octubre, en Costa Salguero.
Para más información, visitar https://dfsk.ar/