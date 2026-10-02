DFSK participará de la Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil dedicado exclusivamente a marcas chinas en la Argentina + Agregar ámbito en









La marca de origen chino exhibirá el E5 Plus, su SUV insignia, híbrido enchufable de 7 plazas, y el Glory 600, su sport utility con motor naftero 1.5 Turbo, también con 7 asientos, dos lanzamientos de este año con los que amplió su oferta de pasajeros en el país.

La marca amplió su oferta de pasajeros con estos dos lanzamientos que buscan consolidar su presencia.

DFSK Argentina confirmó su participación en la Expo Auto Chino, el primer salón del automóvil exclusivo de marcas chinas que se realizará desde hoy y hasta el 4 de este mes, en el predio de BA Ferial Costa Salguero. En ese marco, la marca exhibirá en su stand de 120 m2 dos de sus modelos más recientes: el E5 Plus, el SUV híbrido enchufable, y el Glory 600, SUV con motorización térmica, ambos presentados en el mercado local durante este año.

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Los dos modelos que la marca llevará a la muestra llegaron este año para ampliar su oferta y reflejar la evolución de DFSK hacia una movilidad cada vez más tecnológica, eficiente y versátil. La propuesta de la marca en la Argentina incluye tanto vehículos comerciales — C31 (Flat Bed, Box y Box Refrigerado), C32 y el furgón C35, con los que la compañía inició su operación local en 2017— como SUV destinados a distintos perfiles y necesidades. Así, DFSK continúa consolidando su presencia en el mercado argentino, combinando tecnología, confort y funcionalidad.

““Es un placer para nosotros participar de esta exposición, un espacio estratégico para poder acercarnos a nuestros clientes y presentarles nuestra gama de SUV. Esta feria nos permite que los usuarios puedan conocer de primera mano nuestras soluciones de movilidad e interactuar con nuestra propuesta de valor para que así puedan vivir la experiencia de la mano de nuestro line up”, sostuvo Santiago Sporleder, Gerente de la Marca DFSK.

E5 Plus: híbrido enchufable para toda la familia El E5 Plus es la versión actualizada del E5, el primer PHEV de una automotriz china comercializado en la Argentina y que fue lanzado en 2025.

Este SUV de 7 plazas (configuración 2+3+2) combina la versatilidad de un vehículo familiar con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable: un motor naftero de ciclo Atkinson de 1.5 litros y 93 CV que trabaja junto a un motor eléctrico de 214 CV.

Su batería de 18 kWh permite hasta 97 km de autonomía cien por ciento eléctrica y hasta 1.150 km combinando ambas fuentes de energía. Mide 4.760 mm de largo y 2.785 mm entre ejes, y su baúl modular pasa de 187 a 1.432 litros según la configuración de asientos utilizada. Glory 600: la renovación del SUV de 7 Plazas El Glory 600 es la evolución del SUV de 7 plazas de DFSK con mecánica a combustión, y se convierte en el nuevo referente de la marca dentro de esa categoría. Adopta el lenguaje de diseño global más reciente de la compañía, con una parrilla renovada y faros full LED, y suma un motor turbo naftero de 1.5 litros con 184 CV y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de 6 velocidades. Ofrece tres modos de conducción (Normal, Eco y Sport). Comparte medidas similares a las del E5 Plus: 4.720 mm de largo y 2.785 mm entre ejes, con el mismo esquema de asientos 2+3+2. Ambos modelos podrán conocerse en detalle en el stand de DFSK durante los tres días que dure la Expo Auto Chino, del 2 al 4 de octubre, en Costa Salguero. Para más información, visitar https://dfsk.ar/

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