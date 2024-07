¿Las pymes de agroindustria también tendrán ley?

Prevén suba en el uso de fertilizantes. Sigue el frío intenso. Altibajos en Chicago. Avanza la siembra de trigo y cebada. Presentaron “la Ganadera” ´24. RIGI vs RIDA.

“Esperamos recuperar en esta campaña, la caída de los dos ciclos anteriores”, reconoció Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar, durante la reunión en la que se presentó el primer Mapa de Nutrientes para el NOA y el NEA (aunque parece más zona centro-norte, ya que no están Corrientes, ni Misiones) que se realizó con el INTA. La afirmación del dirigente estaba referida a la utilización de fertilizantes cuyo máximo en el país se alcanzó en el 20/22 con 5,3 millones de tn, mientras que en la campaña 22/23 (seca) cayó a 3,58 millones, y en la última el uso fue de poco más de 4 millones de tn, aún insuficiente para mantener la fertilidad que se extrae de los suelos en cada campaña. El dato fue igualmente válido para la región analizada en el estudio presentado que analizó “el impacto del uso agrícola en la fertilidad de los suelos en estas zonas. Los resultados indican que la disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes explicaría parte de la brecha productiva actual, que en soja y maíz es cercana al 50 %. En estas regiones con poca historia agrícola, los impactos fueron, en proporción, similares a las que se encontraron en la región pampeana”, señaló la entidad.

Según el titular de Fertilizar, Roberto Rotondaro las regiones del NEA y NOA representan “más de 6 millones de hectáreas y es importante conocer cómo fue el impacto del uso productivo en estos agro-ecosistemas más frágiles, en los cuales cualquier acción puede provocar deterioro y en un tiempo más corto”. También se destacó “la reducción de la materia orgánica (promedio), que produce una mayor susceptibilidad a la erosión, y menor abastecimiento de nitrógeno y azufre por mineralización”. Y, “además, se advirtieron zonas con potencial deficiencia de calcio y magnesio, especialmente en el centro-norte de Santa Fe, región de larga tradición tambera”. Los datos, consistentes también con el recién publicado informe de Fertilización de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y su Balance de Nutrientes (que sigue siendo deficitario entre lo que se extrae, y lo que se fertiliza) podrían cambiar durante el ciclo 24/25 que está comenzando, recuperando su tendencia al aumento porque, a pesar de la caída en los precios internacionales de los granos, y de que no habría grandes aumentos en las áreas de los cultivos de Argentina (de hecho, el trigo seguiría rondando los 6 millones de hectáreas y la cebada 1,5 millón) hay varias razones que pueden incentivar un mayor uso de este insumo.

En primer lugar, se arrancó la campaña con porcentajes de humedad en el subsuelo mucho mejor que en los ciclos anteriores y, además, los productores están dispuesto a hacer los cultivos con toda la tecnología posible para asegurar los mejores rindes. Y, en este sentido, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, ahora la provisión de los fertilizantes está siendo fluida, especialmente en el caso de los importados que tuvieron la restricción de acceso a dólares de importación durante muchos meses. Pero probablemente lo más determinante, es que los principales productos registraron bajas de precios importantes desde principios de año, que en el caso de los fosfatados (diamónico) cayeron 20% en los primeros 5 meses del año; mientras que la urea retrocedió más de 40% en el mismo lapso.

WhatsApp Image 2024-07-04 at 19.45.54.jpeg

La avicultura festeja doble, y exporta hasta las plumas

Tras la cuarentena que puso a muchos productores “al borde del abismo”, y luego la Gripe Aviar que ingresó a la Argentina en febrero del 2023 obligando a suspender todas las exportaciones, la avicultura festejó esta semana su día (el 2 de julio), con muy buenas noticias. Es que por un lado el consumo interno supero por primera vez en la historia a la carne vacuna con 47 kg por habitante y por año vs los 45 kilos de la roja; pero también porque prácticamente ya recuperó todos sus mercados (Solo falta China que ya nos inspeccionó, pero todavía no manda el informe, y Chile que ya está aprobado pero se demoran con una comunicación oficial”, destacó el presidente de CEPA, Roberto Domenech. Aún con las buenas noticias, hubo reclamos, por caso, por el IVA de 21% que sigue pagando el huevo (que ya se consumen 21 kilos/habitante/año), por las altas cargas laborales y fiscales, o por la falta de autarquía del INTA; o como dijo uno de los presentes “Brasil devaluó y es más competitivo, mientras que acá devaluamos 2 puntos, pero la inflación es de 4 y nos erosiona los ingresos”.

Igual, fue notable la pujanza que sigue mostrando un sector que abastece al mercado interno en forma creciente, y ya cuenta con 68 mercados en el mundo. “Ahora ya estamos haciendo harinas proteicas de sangre y de plumas. Consumimos 6 millones de tn de maíz y 2,6 millones de pellets de soja, nuestros camiones recorren 1 millón de km diarios, y tenemos 130.000 personas trabajando”, explicaron mientras destacaban el valor nutricional de la carne y los huevos. Sin embargo, el tema que despertó más interés fue el planteo de modernización que requiere la avicultura argentina (10º exportador mundial, y 8º productor), para mantenerse y también crecer.”Necesitamos incorporar 500 galpones nuevos de alta tecnología por año, la mitad de los cuales están en Entre Ríos. Agregar valor es agregar trabajo”, dijo Domenech.

Claro, es que con la aprobación del RIGI, para las inversiones de más de U$S 200 millones, si bien alguno de la agroindustria podrá aprovechar el régimen de incentivo, la gran mayoría son pymes que no tendrán acceso. Por eso, el proyecto que se comenzó a esbozar en el ´22, y luego se avanzó por distintas vertientes el año pasado, se puso nuevamente sobre el tapete con el nombre de RIDA (Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial), despertó inmediatamente interés, y no solo por parte de los empresarios pyme, sino también de algunos gobiernos provinciales que ven en esta herramienta, una forma de respaldo a sus propios sectores productivos y, por lo tanto, al movimiento económico de sus territorios.Uno de sus principales impulsores, Miguel Angel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, también mantuvo una larga reunión por el tema en Coninagro, Ahora solo falta que el Congreso lo apruebe. Por el momento, parece que está en la Comisión de Presupuesto.

Más rumores y apuesta a la innovación en la Rural

Mientras se generaliza la ola de frío en casi todo el territorio, y siguen sin producirse grandes lluvias, la ola de rumores sobre eventuales cambios en el staff oficial está en todo su apogeo, y la danza de nombres hasta puede sorprender en algún caso. Todo justo en un mes donde buena parte del sector se va a congregar alrededor del predio palermitano de la Rural cuando, a partir del 18, se de inicio a la edición 136 de la tradicional exposición, que durante 11 días se convierte así en caja de resonancia de todo lo que ocurre en el sector agroindustrial. Este año, participarán 400 expositores comerciales, 15 provincias y más de 2000 animales, entre los que se destacan 5 nuevas razas participantes, informaron las autoridades. Pero, una de las novedades que está generando más expectativas (especialmente entre los más jóvenes) es el novedoso Salón AgTech que contará con paneles, presentaciones y shows de startups, abarcando temas como bioeconomía, inversión en innovación, y tendencias globales en el comercio agroalimentario. El Salón, que se extenderá el 18 y 19, está co organizado por BCR (Bolsa de Comercio de Rosario), La Rural S.A., la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Chacra.

También se supo que el registro de trabajadores rurales (Renatre) realizó una nueva actualización de los fondos que asigna para desempleo. La organización señaló que “del 12 al 22 de julio se realizará el pago de un reajuste de las prestaciones por desempleo correspondientes al mes de junio. Cabe recordar que en dicho período se produjo un aumento pasando de $120.000 a $140.000 como monto máximo de la prestación y de $60.000 a $70.000 como mínimo”, señalaron .