Prevén firmeza para la cría dos años más

*…que, “la gente no quiere pesos. ¡Quiere patas!, dijo Ignacio Iriarte, probablemente el principal analista ganadero que tiene hoy el país, en un zoom organizado por la Sociedad Rural Argentina, y que fue abierto por su presidente, Daniel Pelegrina.“Pasaron varias cosas. Salió más gente a comprar invernada, hay más pesos en la calle, tenemos unas 500.000 vacas menos (se faenó mucho todo el año pasado, y preñado), y sigue habiendo pocos terneros, lo que se va a repetir en la próxima parición, si continúa la seca”, señaló Iriarte no dejando espacio para demasiadas dudas antenas de un centenar de dirigentes ruralistas. Además de lograr algo impensado, como juntar a representantes de las dos listas en pugna para la próxima elección de la entidad en septiembre, el economista pronóstico el mantenimiento de la firmeza en los valores de la cría, y la estabilidad en el mercado interno de la carne. “La ganadería está ofertando ahora más carne que hace un año, con una demanda que sigue estable en alrededor de 50 kilos, y con gran regularidad lo que permitió que, aún con las restricciones por la cuarentena, no hubiera desabastecimiento”. También reconoció el aumento de recriadores (que antes se rechazaban), y en el peso de faena, seguramente alentado por la fortaleza relativa de las exportaciones. “China va a terminar comprando 30%-35% de la oferta argentina, pero de los u$s7.000 por tonelada que llegó a pagar el año pasado, ahora bajó a U$S 4.000. Aprendieron, pero están llevando unas 900.000 toneladas/mes en un mercado en el que no pueden participar ni EEUU, ni Australia, ni Uruguay. Solo quedan Brasil y Argentina que abastecerán en 60% de esas compras asiáticas”, dijo, aunque no mencionó los alertas que desde algunos sectores levantan por la eventual producción de carne de cerdo para China, que no generan los mismos cuestionamiento en el caso de la carne vacuna. También destacó cierta tendencia a volver a las rotaciones con ganadería en la zona central del país. ¿Y que pasa si una dos millones de hectáreas de la Pampa Húmeda vuelven a la rotación? Eso representa, al menos, unos 4 millones de terneros. ¿De donde van a salir?, preguntó.