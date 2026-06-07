Chau rack escandinavo: la nueva tendencia para la TV mucho más elegante en 2026

Los murales integrados ganan protagonismo porque ayudan a ocultar los cables, sumar espacio de guardado y ordenar visualmente el ambiente.

Los murales integrados para TV ganan terreno en los livings porque permiten ocultar cables, sumar almacenamiento y transformar la pared.

Durante más de una década, el rack escandinavo fue uno de los muebles más elegidos para acompañar a la televisión en el living. Sin embargo, los decoradores de interiores traen una nueva tendencia para 2026: los murales integrados .

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Los especialistas ya no buscan que la TV se apoye sobre un mueble independiente, sino que forme parte de una estructura diseñada a medida . Que, además de ocultar cables y sumar espacio de guardado , permiten aprovechar mejor los metros cuadrados, integrar la tecnología al diseño del hogar y crear ambientes visualmente más ordenados .

Los murales integrados son una de las tendencias más fuertes del diseño de interiores durante 2026. A diferencia de los racks tradicionales, estas estructuras ocupan toda o gran parte de la pared donde se ubica el televisor.

Su principal atractivo es la capacidad de adaptar el diseño a las características de cada ambiente. Además de ocultar cables y dispositivos electrónicos, permiten incorporar espacios de guardado , iluminación y sectores para sumar decoración sin agregar muebles adicionales al living.

Otra de las ventajas es que ayudan a aprovechar mejor las paredes y logran una imagen más ordenada del espacio. Por eso, suelen incluir nichos abiertos, módulos cerrados, estantes flotantes, bibliotecas integradas e incluso sectores destinados a consolas de videojuegos, parlantes o tocadiscos.

murales tv

En cuanto a los materiales, lo más divertido es mezclar distintas texturas. Entre las opciones más utilizadas están los paneles de madera natural, revestimientos acanalados, placas símil piedra, microcemento y melaminas.

Los diseñadores también se inclinan por estructuras flotantes que dejan espacio libre en la parte inferior. Esto recurso aporta una sensación de mayor amplitud y facilita la limpieza de todos los días.

Televisor Imagen: TechRadar

Cómo decorar el mural para acompañar al televisor

Una de las claves es encontrar un equilibrio entre estética y funcionalidad. Los especialistas recomiendan evitar la acumulación de objetos y priorizar una selección cuidada de elementos decorativos que aporten personalidad sin generar una sensación de desorden.

Las estanterías integradas suelen utilizarse para exhibir libros, fotografías, lámparas, pequeñas esculturas, plantas de interior o piezas de diseño. Más que llenar cada espacio disponible, la idea es crear puntos de interés visual que se complementen y sin competir con el televisor.

La iluminación tiene un rol importante dentro de estos proyectos. Ahí es donde aparecen las tiras LED ocultas detrás del panel principal, que aportan calidez, ayudan a suavizar el contraste de la pantalla y resaltan las texturas de los revestimientos.

La elección de los colores es otro cambio importante en las tendencias de interiorismo. Los blancos puros y las terminaciones excesivamente brillantes perdieron protagonismo frente a tonalidades más cálidas y naturales. Entre las más elegidas para 2026 se destacan:

Arena

Beige

Visón

Marrón chocolate

Verde oliva

Gris piedra

Estos tonos ayudan a crear ambientes más acogedores y sofisticados, especialmente cuando se combinan con detalles metálicos en negro mate, bronce cepillado, dorado o aluminio.

murales integrados

Errores que conviene evitar al diseñar un mural para TV

Sobrecargar la pared con decoración

Uno de los errores más comunes es intentar llenar cada estante con objetos decorativos. Aunque la idea es aportar personalidad al espacio, el exceso de adornos puede generar desorden. Los especialistas recomiendan seleccionar pocas piezas y combinarlas con espacios vacíos para lograr una composición más equilibrada.

Elegir colores muy oscuros en ambientes pequeños

Los tonos oscuros pueden aportar elegancia y profundidad, pero cuando se utilizan en espacios pequeños pueden hacer que el living se perciba más chico. Por eso, suelen combinarse con revestimientos claros, iluminación indirecta o detalles en madera para mantener la sensación de amplitud.

No pensar en la ventilación de los equipos

Cuando el mural incorpora consolas de videojuegos, sistemas de sonido o decodificadores, es importante prever espacios de ventilación. El calor acumulado dentro de módulos cerrados puede afectar el funcionamiento de los dispositivos y reducir su vida útil.

Colocar el televisor demasiado alto

La ubicación de la pantalla influye directamente en la comodidad. Si el televisor queda por encima de la altura de los ojos, puede generar molestias pasas muchas horas frente a él. La tendencia prioriza una disposición más ergonómica y adaptada al uso cotidiano.

Descuidar las conexiones eléctricas

Un mural bien diseñado debe contemplar dónde irán los enchufes, cables y conexiones de internet. Resolver estos aspectos desde el inicio permite mantener la estética ordenada que lo caracteriza y evita soluciones improvisadas una vez terminada la instalación.

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Opciones para sumarse a la tendencia sin hacer una obra

No todas las casas permiten construir un mural a medida. Ya sea porque se trata de una vivienda alquilada o porque no queres realizar una reforma importante, existen alternativas que permiten lograr un efecto similar.

Los paneles decorativos desmontables son una de las opciones más utilizadas. Se colocan fácilmente y permiten sumar textura a la pared mediante acabados que imitan madera o piedra, sin necesidad de realizar modificaciones permanentes.

También aparecen los módulos flotantes, que combinan estantes y espacios de guardado. Su principal ventaja es que pueden adaptarse a distintos ambientes y cambiarse con el tiempo según las necesidades de cada hogar.

Otra alternativa son los revestimientos adhesivos. Gracias a la variedad de diseños disponibles, permiten renovar por completo la pared del televisor de forma rápida y con una menor inversión que la de un proyecto realizado a medida.