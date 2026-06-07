El calendario de feriados a nivel nacional no trae tantas alegrías en junio como sí lo hizo en meses anteriores para los trabajadores. Pero siempre hay alguna jornada en particular que, si bien no recorre el país de punta a punta, beneficia a ciertos sectores con un descanso del cual no suelen tener tanto conocimiento.
El Gobierno decretó feriado del 8 de junio para Buenos Aires: de qué trata
Muchos no lo esperaban, pero varios bonaerenses tendrán la oportunidad de poder contar con un fin de semana largo poco conocido.
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Calendario de feriados 2026: el fin de semana largo en Buenos Aires que pocos conocen
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Un nuevo descanso para Buenos Aires: el feriado exclusivo de junio 2026
Finalmente, se decretó que habrá un asueto que afectará a la provincia de Buenos Aires, aunque no en su totalidad. Será para un sector en específico, el cual tendrá la gran oportunidad de afrontar un fin de semana largo del que muchos, seguramente, no tenían idea de que podían aprovechar.
Por qué es feriado el 8 de junio de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no corresponde al calendario nacional de feriados y será pura y exclusivamente de alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que un 8 de junio de 1911 se fundó la localidad de Dudignac, perteneciente al partido de 9 de Julio.
Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no deben desanimarse.
Al haber programado festejos para la fecha, algunos comercios o empresas ven afectadas sus jornadas, por lo que es muy probable que muchos consideren adherirse al mismo, dándoles así la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo o ser parte de la celebración de un nuevo aniversario fundacional de su localidad.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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