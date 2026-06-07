El Gobierno decretó feriado del 8 de junio para Buenos Aires: de qué trata + Agregar ámbito en









Muchos no lo esperaban, pero varios bonaerenses tendrán la oportunidad de poder contar con un fin de semana largo poco conocido.

Esta sorpresa en el calendario alegrará a muchos bonaerenses. Freepik

El calendario de feriados a nivel nacional no trae tantas alegrías en junio como sí lo hizo en meses anteriores para los trabajadores. Pero siempre hay alguna jornada en particular que, si bien no recorre el país de punta a punta, beneficia a ciertos sectores con un descanso del cual no suelen tener tanto conocimiento.

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Finalmente, se decretó que habrá un asueto que afectará a la provincia de Buenos Aires, aunque no en su totalidad. Será para un sector en específico, el cual tendrá la gran oportunidad de afrontar un fin de semana largo del que muchos, seguramente, no tenían idea de que podían aprovechar.

Freepik Feriados La jornada será ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana largo y realizar una escapada rápida. Freepik

Por qué es feriado el 8 de junio de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no corresponde al calendario nacional de feriados y será pura y exclusivamente de alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que un 8 de junio de 1911 se fundó la localidad de Dudignac, perteneciente al partido de 9 de Julio.

Esto afectará principalmente a las actividades del sector público y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no deben desanimarse.

Al haber programado festejos para la fecha, algunos comercios o empresas ven afectadas sus jornadas, por lo que es muy probable que muchos consideren adherirse al mismo, dándoles así la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo o ser parte de la celebración de un nuevo aniversario fundacional de su localidad. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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