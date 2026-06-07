La serie de Netflix que reinventa el clásico de Fabián Bielinsky: Nueve Reinas

Una adaptación de una histórica producción llega a la pantalla chica de las plataformas, con una lavada de cara en formato español.

Netflix apuesta a que esta producción se convierta en uno de los lanzamientos más comentados de 2027

Netflix prepara para 2027 una de las producciones españolas más esperadas de su catálogo, con una nueva versión de Nueve Reinas, la película argentina dirigida por Fabián Bielinsky , que se convirtió en una referencia dentro del cine de estafas y suspenso. La plataforma apuesta por trasladar la historia al formato de serie y presentar una adaptación con una ambientación diferente, aunque mantiene varios de los elementos que hicieron famosa a la obra original.

Los responsables del proyecto son Xosé Morais y Víctor Sierra , quienes también participaron en la creación de otras producciones televisivas. Ambos asumen además las tareas de guion y producción ejecutiva de la serie. La dirección queda en manos de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra. Rodrigo es reconocido por su trabajo en producciones como La casa de papel y El embarcadero; Saavedra cuenta con experiencia en proyectos televisivos de gran escala.

La nueva adaptación reúne a un elenco encabezado por Álvaro Morte y Patrick Criado. Los actores asumen los papeles centrales de una historia marcada por los engaños, las alianzas temporales y los intereses ocultos. Álvaro Morte vuelve a trabajar con Netflix tras su participación en La casa de papel. En esta oportunidad interpreta a Marcos, un personaje que inevitablemente será comparado con el papel que encarnó Ricardo Darín en la película original.

De qué trata la serie Nueve Reinas

La historia sigue el encuentro entre dos estafadores con perfiles muy diferentes. Marcos es un hombre experimentado que actúa sin demasiados escrúpulos, y un joven que atraviesa dificultades económicas y busca una salida para su situación. El vínculo entre ambos comienza con pequeños engaños y maniobras de escasa escala. La relación evoluciona rápidamente hacia un plan mucho más ambicioso que modifica el rumbo de la trama.

La operación central gira alrededor de unos valiosos sellos falsificados conocidos como las “nueve reinas”. Ese objetivo conecta a los personajes con una red de intereses que pondrá a prueba la confianza entre todos los involucrados. La adaptación conserva varios de los elementos que distinguieron a la película de Bielinsky. Los engaños, los cambios inesperados y las zonas grises de cada personaje continúan ocupando un lugar fundamental dentro del relato.

El formato episódico permite desarrollar nuevas situaciones y expandir el universo narrativo de la obra original. La serie aprovecha esa estructura para profundizar los conflictos y construir una historia más extensa. Los creadores buscan además vincular la trama con el contexto social de la España posterior a la crisis financiera. Esa decisión aporta una nueva perspectiva sobre los temas planteados en la película argentina.

Trailer de la serie Nueve Reinas

Embed - Nueve reinas | Anuncio oficial | Netflix España

Reparto de la serie Nueve Reinas