Recuperación de área y nuevos desafíos: lo que proyectan los expertos sobre la campaña de maíz 2025/26

La nueva campaña de maíz despierta expectativas como pocas veces en los últimos años. Tras el golpe de la chicharrita y la retracción del área en el ciclo pasado, el cereal se encamina a recuperar protagonismo con un escenario más favorable. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), la superficie destinada a maíz con destino grano alcanzaría las 7,8 millones de hectáreas, lo que implica un aumento del 9,6% interanual , constituyendo la segunda mayor área de la serie que evalúala entidad porteña desde su Panorama Agrícola Semanal.

El informe de precampaña destaca además que los perfiles de suelo llegan recargados tras un invierno inusualmente lluvioso, lo que favorece las siembras tempranas. Los precios futuros muestran leves mejoras y los costos de insumos registran bajas interanuales en combustibles, semillas y herbicidas, lo que mejora las relaciones insumo-producto. Sin embargo, la Bolsa advierte que la rentabilidad proyectada sigue siendo ajustada, lo que obliga a planificar con precisión.

Federico Zerboni, presidente de la Asociación Maíz y Sorgo de la Argentina (MAIZAR) , aseguró en diálogo con Ámbito que “uno de los aspectos por los cuales la rentabilidad será ajustada esta relacionado al último informe de cosecha del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (UDSA) , que proyectó una cosecha americana de 426 millones de toneladas y eso provocó una baja de precios en el mercado internacional”.

Los márgenes del maíz siguen siendo estrechos, sobre todo por los derechos de exportación y la mencionada presión de los precios internacionales. Aun así, el cereal se posiciona como una de las pocas alternativas con números positivos en la mayoría de las regiones productivas.

Sin dudas la rentabilidad esta en el foco de cada agricultor, mucho más en un contexto donde el negocio dejó de ser financiero para ser netamente productivo y donde es clave buscar la eficiencia y los mejores rendimientos. Joaquín Lesser, gerente de marketing de Nidera Semillas aseguró a Ámbito que “cuando vos ves el margen bruto que va a tener el productor en el maíz este año, es el mejor margen bruto versus los otros productos que podría sembrar. Y cuando ves las últimas siete campañas, por ejemplo, hay cerca de 50 millones de toneladas de maíz -excepto la campaña 22-23 por sequía- con lo cual es un producto que nosotros entendemos que es estable , tanto en márgenes como en superficie, y que además genera más sustentabilidad al sistema productivo porque es necesario para la rotación”.

Lluvias invernales y un escenario climático más favorable

El arranque de la campaña encuentra al productor frente a un escenario climático más alentador. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que la disponibilidad de humedad en gran parte del área agrícola asegura buenas perspectivas de implantación. Además, las previsiones para la primavera y el verano muestran lluvias dentro de los promedios históricos, aunque con distribución irregular y riesgos puntuales de excesos en el norte y déficits en el sudoeste.

El ingeniero agrónomo, Juan Pablo Ioele, coordinador académico del Congreso Internacional de Maíz que se llevará a cabo el 27 y 28 de agosto en el salón Metropolitano de Rosario, coincidió en que “es una muy buena noticia la persistencia del agua ya que el maíz es un cultivo que requiere una alta inversión y tenerla asegurada aunque sea a la siembra le quita un poco de riesgo a la inversión”. Ioele recordó en diálogo con Ámbito que, “el congreso será clave para repasar todos los aspectos del conocimiento existentes sobre el cultivo, desde la elección del híbrido, la fecha de siembra, la fertilización, su protección hasta todas las cadenas que tienen como eje esta gramínea: la carne de cerdo, la leche, las aves, los feedlot, las bioenergías, etc.”. Estos aspectos son centrales para diagramar una estrategia que puede hacer que los números del cultivos sean favorables o que se caiga en terreno negativo más aún cuando se hace cada vez más fuerte la tendencia de un incremento de área del cultivo, con lo cual crecería la inversión por hectárea.

Leonardo Galli, gerente regional de ventas de Supra Semillas aseguro a Ámbito que “estamos arrancando la siembra con un invierno de mucha lluvia. Eso augura una masiva siembra de maíz temprano, con buenas perspectivas de implantación, con perfiles de humedad bien cargados, lo que augura buenos nacimientos, buenas implantaciones de cultivo o transitar tranquilos buena parte del desarrollo”.

Otro de los puntos destacados por los especialistas del cultivo al analizar cómo será la campaña es la recuperación del área de siembras tardías, especialmente en regiones como Córdoba y la zona núcleo, donde el maíz había retrocedido en la campaña pasada. En el norte del país, en cambio, persiste la cautela, ya que la ventana de siembra de diciembre puede coincidir con mayor presión de la chicharrita.

La campaña pasada dejó en claro que la chicharrita (Dalbulus maidis) es una amenaza que condiciona las decisiones de siembra. El informe de la Bolsa resalta que ahora se cuenta con mayor información para manejar la plaga y estrategias para reducir el riesgo.

En este sentido, Galli precisó que “cuanto más al norte te vas, puede haber alguna cautela a la hora de tomar posición. Muchos productores buscan híbridos tropicales pero otros aún están pensando en sembrar híbridos templados en una tardía y en zonas donde pueda haber más exposición a spiroplasma. Seguramente esperarán a ver cómo evoluciona la plaga que provoca esta enfermedad y “después buscarán tomar posición”. Sobre este punto, Zerboni sostuvo que, “en esta época del año la presencia del insecto no debería generar alarma, ya que fuera del maíz no encuentra alimento y termina desapareciendo”.

Al ser consultado por Ámbito acerca de esta situación, Juan Caporicci, gerente de Desarrollo Técnico de FMC, consideró que “las lluvias favorecen la aparición de maíces guacho, que funcionan como hospederos. El productor aprendió que debe eliminarlos para retrasar la multiplicación de la plaga y asegurar una siembra más limpia”

Además, Caporicci remarcó que la presión de malezas será un desafío central: “Estas lluvias van a mover todo el complejo de malezas, por eso será clave invertir en un manejo temprano con herbicidas de suelo. Va a ser un año “promedio” pero con control y monitoreo sobre una superficie de maíz más grande. La que más se va a recomponer como veníamos observando con diversificación de riesgo es la de los maíces tardíos. La chicharrita nos coartó, no nos dejó hacerlo el año pasado y ahora vuelve el maíz tardío con más fuerza.

La demanda interna le pone pimienta al mercado

El consumo local se consolidó como una de las bases del mercado y es en gran medida lo que le dio dinamismo al comercio del cereal durante gran parte del año y lo seguirá aportando en lo que queda del 2025. Para Zerboni, titular de Maizar, esto explica en gran medida la firmeza del valor del grano ya que “el consumo interno está muy fuerte, sostiene el precio incluso por encima de la paridad de exportación. Si esta tendencia continúa, el empalme de cosechas puede ser muy justo”.

En diálogo con Ámbito, Zerboni enfatizó que “el consumo interno es muy importante en la Argentina y está haciendo que se sostenga el precio hasta por encima de la paridad de pago”. Quienes demandan el cereal -avícolas, feedloteros, etc.- están comprando y haciendo stock porque saben que el precio probablemente se mantenga por encima de los valores del mercado internacional. Según Zerboni, "de seguir así tan fuerte el consumo, yo creo que el empalme de las cosechas va a ser muy justo porque la exportación tiene anotadas muchas toneladas de venta con compromisos”.