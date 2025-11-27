Cómo era la relación entre el chico asesinado en Lanús y su novia menor de edad + Seguir en









Allegados a la víctima dieron detalles complejos del vínculo. Además, apuntaron que la presunta asesina no lo dejaba estar con su familia.

En los útlimos días, los hermanos de la víctima dieron detalles de la relación del joven asesinado con su pareja, la principal sospechosa del crímen. Captura TN

La familia de Santiago López Monte, el joven asesinado en Lanús presuntamente en manos de su novia menor de edad, dio a conocer como era la relación de la pareja. Mientras avanzan las investigaciones, personas cercanas del círculo de la víctima dieron a conocer un vínculo violento.

Una de las hermanas de la víctima describió este jueves a la principal sospechosa como "tóxica, manipuladora y controladora". Según contó esta mañana Macarena, la joven no dejaba que Santiago estuviera con su familia, lo cual atribuye a que ella no tenía un buen vínculo con su círculo familiar.

Cómo era la relación de Santiago con su novia menor de edad “Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así“, sostuvo en Radio Mitre sobre los constantes maltratos que sufría el joven de 20 años. Angustiada, la hermana mayor de Santiago aseguró que su cuñada se burlaba constantemente de la víctima, que también era manipulada.

Hasta los vecinos de Santiago eran testigos de lo que vivía junto a ella, y observaban cómo lo golpeaba y lo insultaba. Ejemplo de ello son las reiteradas oportunidades en las que ella le pegaba y él, sumiso, se quedaba en la esquina a la espera de que ella decidiera abrirle la puerta, según relató Macarena.

Santiago Nahuel López Monte “Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así“, sostuvo la hermana de Santiago. Captura C5N Acusan a una adolescente de 16 años de matar a su novio y escapar tras llamar al 911 Una adolescente de 16 años permanece prófuga después de ser señalada como la principal sospechosa del asesinato de su novio, un joven de 21 años que murió tras recibir puñaladas en el pecho dentro de una vivienda de Remedios de Escalada. La chica había llamado al 911 para pedir ayuda, dio una versión falsa y escapó.

El episodio ocurrió en la casa de la menor, donde la víctima, identificada como Nahuel López Monte, fue hallada con heridas que inicialmente la adolescente intentó justificar con una coartada insostenible: aseguró que su pareja se había lastimado con las rejas. Sin embargo, los equipos médicos comprobaron de inmediato que las lesiones correspondían a puñaladas. Mientras la doctora revisaba el cuerpo, su pareja, una adolescente de 16 años, le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Pero, en un momento de distracción de los efectivos, aprovechó para huir. Desde entonces, su paradero es desconocido.

