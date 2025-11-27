El Vaticano elogió a Rosalía tras el lanzamiento de Lux, su nuevo álbum

La creadora de "Motomami" lanzó un disco que incluye 13 idiomas y cuenta con las colaboraciones de Björk y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Después del éxito de "Motomami", Rosalía volvió con "LUX" , su cuarto álbum de estudio. El proyecto se estrenó el 7 de noviembre y marca un giro espiritual y estético en su carrera. En este trabajo, la artista catalana reúne a figuras como Björk , Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason.

El disco está dividido en cuatro movimientos , como una sinfonía, y canta en 13 idiomas , incluyendo español, inglés y alemán . El lanzamiento generó una ola de reacciones entre sus fanáticos y debutó en la cuarta posición del Billboard 200. Pero, más allá de su alcance comercial, fue elogiado por el Vaticano . A continuación, conocé los detalles.

Con “LUX”, Rosalía da un giro radical respecto a sus trabajos anteriores. El álbum se presenta como una obra artística , tanto en su sonoridad como en sus intenciones: mezcla arreglos orquestales, coros , pasajes instrumentales de la música clásica y una lírica que evoca a lo místico y religioso .

A través de sus 18 canciones , propone un recorrido por los contrastes entre cuerpo y alma, oscuridad y luz, deseo y redención. En la lista de temas aparecen títulos como "Sexo, Violencia y Llantas", "La Perla", "Reliquia", "Dios es un Stalker" y "La Rumba del Perdón".

Además, durante el disco, la artista canta en 13 idiomas , entre los que se incluyen español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín, alemán, hebreo y japonés.

rosalia-paris-2024_98 (1)

Qué dijo el cardenal José Tolentino de Mendonça de Rosalía

El respaldo de la institución eclesiástica tomó por sorpresa a muchos, pero también puso en evidencia la dimensión de “LUX”. El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, declaró, en una entrevista con la agencia EFE, que “Rosalía capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad”.

Por otro lado, según reportó NME, el obispo Xabier Gómez García de Sant Feliu de Llobregat, diócesis que incluye el pueblo natal de la cantante, envió una carta abierta donde reconoce que aunque algunas canciones son “provocativas”, la artista “habla con absoluta libertad sobre lo que ella siente que es Dios”.

Rosalía, en una entrevista exclusiva en Argentina

Rosalía llegará a nuestro país y brindará una entrevista exclusiva en LUZU TV, uno de los canales de streaming con más vistas y suscriptores. La artista española se presentará en el programa "Nadie Dice Nada", conducido por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Ángela Torres.

De acuerdo a lo anunciado por la empresa, será la "primera entrevista que da en Argentina" y se transmitirá en vivo mañana de 10:00 a 12:30 horas por @luzutv en YouTube y Twitch.