En un auditorio repleto y con una agenda que buscó tender puentes más que marcar diferencias, Bayer celebró Conectagro 2025, un encuentro que atravesó los grandes debates del sector: competitividad, innovación, presión impositiva, infraestructura y, sobre todo, la necesidad de construir una “red sólida” que deje atrás la lógica de la competencia aislada.
Conectagro 2025: Bayer convoca al sector a pensar una red más fuerte y competitiva
La compañía reunió a productores, industria, academia y funcionarios en un encuentro donde se discutió innovación y articulación público-privada. “Tenemos que fortalecer la red”, afirmó el CEO Juan Farinati.
-
El campo pide una ley para compatibilizar planes sociales y trabajo rural y evitar la pérdida de mano de obra
-
Se enfría el ingreso de dólares del campo tras el récord de septiembre
El tono lo marcó desde la apertura Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, con un mensaje directo: “Es raro que un sector tenga tanta relevancia en el PBI y genere más del 60% de los dólares que ingresan al país. Pero cuando pensamos en el futuro, no todo se refleja en números”. Su planteo giró sobre un concepto repetido a lo largo del evento: fortalecer la red para que el agro pueda proyectarse más allá de coyunturas y tensiones.
Farinati propuso salir de la idea de “cadena” y hablar de ecosistema, porque “cuanto más fortalezcamos esta red, más valor podremos generar para nuestro país”. Reivindicó la empatía como condición para construir futuro: “Competimos más de lo que colaboramos; hay espacio para ambas cosas. La pregunta es qué podemos aportar cada uno para que el otro agregue valor”. También llamó a trabajar la relación con la sociedad: “Nos cuesta hablar del sector con otros. Necesitamos contar nuestra historia y evitar que la cuenten otros”.
Colaboración, competitividad, logística e institucionalidad
El primer módulo, “Colaboración que impulsa el presente”, se convirtió en el tramo central del evento por la amplitud de temas tratados y la presencia de actores con miradas complementarias: Ángeles Naveyra (presidenta de Fundación Barbechando), Fernando Cozzi (Director Ejecutivo de Cargill en Argentina), Carla Martín Bonito (presidenta de COPAL) y Germán Weiss (productor agropecuario y miembro CREA). La moderación estuvo a cargo de Eleonora Cole.
Weiss abrió con una afirmación que es casi un mantra en el sector: “Los productores incorporamos tecnología muy rápido cuando vemos que es eficaz. El problema es cómo accedemos a ella: el costo y las trabas institucionales nos frenan”. Añadió un punto que resonó en toda la sala: el estancamiento productivo derivado de años de presión impositiva y reglas inestables. “El mundo creció un 50% en leche, carne y granos, y Argentina nada”, sostuvo, y advirtió sobre las pérdidas ocultas que genera la falta de caminos rurales adecuados: “Cuando se inunda un camino, no solo baja la ganancia del productor: baja la superficie sembrada y baja la calidad de vida de los pueblos”.
Cozzi, desde Cargill, profundizó en el tema logístico, clave para un país exportador. “Tenemos 4.000 barcos al año y solo un poco más del 10% de la carga va en tren. Mejorar la hidrovía y los ferrocarriles daría competitividad inmediata”. También destacó la relevancia de la trazabilidad, especialmente en mercados como Europa. “La agricultura de precisión y las certificaciones se volvieron centrales para la exportación”.
Martín Bonito agregó la visión de la industria alimentaria, donde la logística y la carga tributaria pegan de lleno: “En alimentos y bebidas, la incidencia impositiva ronda entre el 40% y el 50%, mientras que el promedio regional es del 30%. Y los costos logísticos son un 40% más altos que otros países de la región”. Señaló avances concretos, como los bitrenes, la simplificación documental y los depósitos digitales, pero insistió en que “si la logística se traba, es mucho el valor que se pierde”.
Naveyra, desde Fundación Barbechando, llevó el debate al Congreso: “La gran reforma impositiva no será en tres meses. Tenemos que priorizar en qué temas trabajar y ser parte de la discusión. El campo tiene que estar, con información técnica, ciencia y territorio”. También reivindicó el rol de los gobiernos locales: “La verdadera charla empieza en el pueblo. Tenemos que ir juntos a los intendentes y llevar propuestas”.
El momento político llegó luego con la entrevista al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien no eludió la autocrítica: “Años de desorden e infraestructura abandonada nos dejaron mal parados. Estamos comenzando a ordenar licitaciones, rutas e hidrovía”. Sobre impuestos, fue claro: “El gobierno dijo que las retenciones van a bajar y lo está haciendo con responsabilidad. Cuando sos prolijo arriba, imprime abajo”. Y pidió un cambio cultural dentro del Estado: “Tenés que lograr un esquema más eficiente. La carga impositiva es transversal y las respuestas siempre parecen que no llegan, pero estamos haciendo lo que hay que hacer”.
Innovación, talento y la nueva generación del agro
El segundo módulo, “Innovación que transforma el futuro”, reunió a perfiles que representan la vanguardia del cambio cultural y tecnológico: Ramón Amadeo, ingeniero agrónomo y líder de JornaderosAgro, enfocado en formación y jóvenes; Mariano Villani, director de Relaciones Institucionales del programa Agronegocios & Alimentos de FAUBA y Juan Martín Ninfea, director de Pampa Start, el hub emprendedor vinculado al Grupo Tigonbu. El panel fue moderado por Gerry Garbulsky, físico y director de TEDxRíodelaPlata.
El debate giró sobre cómo atraer, formar y retener talento en un agro que ya no es exclusivamente productivo, sino cada vez más digital, interdisciplinario y tecnificado.
Amadeo planteó la pregunta central: “Tenemos que ver cómo preparamos a los jóvenes para conocerse mejor y decidir quedarse en el agro”. Villani sumó la perspectiva educativa: “Competimos por la atención. Hay que cambiar la dinámica: pasar de ver la película a ser parte de ella”.
Ninfea, desde el mundo emprendedor, remarcó que la principal disrupción no es tecnológica, sino cultural: “La empresa agro tiene que trabajar digitalmente: procesos, información, decisiones. La innovación es pasar al mundo digital”. También proyectó un país descentralizado: “En diez años me imagino ocho o diez ciudades del interior siendo referentes mundiales en innovación y agro”.
Garbulsky cerró el panel con una idea transversal: el agro del futuro requiere equipos diversos, colaboración radical y una red capaz de sostener a esa nueva generación de emprendedores.
A su vez, en el tercer módulo, la directora de Comunicaciones de Bayer Cono Sur y Latam Norte, Virginia Gilligan, planteó que el agro necesita trabajar mucho más su identidad pública. “La capacidad de integrar los contrastes del campo nos hace potentes”, señaló, y sostuvo que el sector debe decidir con claridad qué historia quiere contar y a quién. Para Gilligan, la narrativa actual está fragmentada y eso impide instalar un imaginario común. Insistió en que la comunicación del agro debe ser más simple, más humana y más consistente: “Si cada uno cuenta su parte, no se genera el reflejo que queremos construir”. También llamó a interpelar a nuevas generaciones, incorporar nuevos medios como redes y streaming, y acordar un mensaje compartido que exprese el valor real del sector.
Un cierre con mirada estratégica de largo plazo
En el cierre de la jornada, Farinati volvió a enfatizar el núcleo conceptual de Conectagro: “Si no arrancamos por el agricultor, nada ocurre. Pero tenemos un sector diverso y plural, con problemáticas comunes, que puede construir en conjunto”.
También dejó una advertencia para el liderazgo del sector: “Los jóvenes esperan una red mucho mejor. ¿Tenemos esa red preparada para lo que viene?”. Y retomó la cuestión identitaria: “Si preguntamos quiénes somos, tendremos 200 respuestas distintas. Hay una oportunidad enorme en comunicar mejor qué queremos ser”.
El mensaje final sintetizó la ambición del encuentro: si el agro logra fortalecer su red, colaborar más y construir un relato común, puede impulsar no solo su futuro, sino el de toda la economía argentina.
Dejá tu comentario