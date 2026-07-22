SENASA aprobó un nuevo plan nacional para controlar y erradicar la garrapata bovina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció un nuevo esquema obligatorio para todo el país que actualiza las estrategias sanitarias, endurece los controles sobre los movimientos de hacienda y busca frenar la resistencia a los tratamientos garrapaticidas.

La garrapata bovina es una parasitosis externa del ganado vacuno que afecta su salud y puede generar grandes pérdidas económicas a los productores.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó un nuevo Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata Común del Bovino , que será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y reemplazará el régimen vigente desde 2017.

La medida, oficializada este miércoles mediante la Resolución 655/2026 publicada en el Boletín Oficial, busca actualizar las estrategias sanitarias frente a los nuevos escenarios epidemiológicos y al avance de cepas de garrapata resistentes a distintos principios activos , promoviendo el uso racional de los productos veterinarios garrapaticidas y reforzando la vigilancia sanitaria. También incorpora herramientas de control integrado que combinan tratamientos químicos con otras prácticas de manejo para reducir la propagación del parásito.

El plan divide al país en dos grandes regiones ecológicas y establece estrategias diferenciadas según el nivel de riesgo sanitario de cada zona. Además, clasifica los establecimientos agropecuarios de acuerdo con su situación frente a la garrapata, definiendo categorías como establecimientos libres, infestados, en saneamiento, oficialmente limpios o con distintos grados de resistencia a los tratamientos.

Entre las principales novedades, la resolución digitaliza el Formulario de Inspección y Despacho de Hacienda (FIDHA) mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), establece nuevos requisitos para el movimiento de bovinos, bubalinos y equinos entre zonas sanitarias y fija condiciones específicas para el traslado de animales destinados a faena inmediata.

Asimismo, la norma dispone que los establecimientos con infestación deberán presentar un plan de saneamiento aprobado por el SENASA y cumplir tratamientos obligatorios, mientras que aquellos en los que se detecten resistencias avanzadas deberán realizar bioensayos para evaluar la eficacia de los productos utilizados. Los costos de esos análisis estarán a cargo de los productores cuando corresponda.

La resolución también invita a las provincias a elaborar planes operativos compatibles con los lineamientos nacionales y define responsabilidades para productores, veterinarios acreditados y entes sanitarios. A su vez, prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones establecidas y deroga las resoluciones que regulaban hasta ahora el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Garrapata Bovina.

¿Qué es la garrapata bovina?

La garrapata bovina es una parasitosis externa del ganado vacuno que afecta su salud y puede generar grandes pérdidas económicas a los productores.

Según SENASA, afecta a más de 16 millones de cabezas en Argentina. Se encuentra mayormente en las provincias del norte del país

La garrapata Rhipicephalus microplus es una parasitosis externa que afecta a todas las categorías y edades de los bovinos (vacas, terneros, novillos y toros), y se alimenta de sangre y otros fluidos de los animales a los cuales afecta. Es considerada la de mayor presencia en la producción ganadera del mundo: en Argentina, afecta a más de 16 de millones de cabezas y, principalmente se extiende por el norte hasta el noreste, siendo las provincias más afectadas Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

La presencia de esta garrapata genera grandes pérdidas económicas debido a que deteriora la salud del animal y, por ende, afecta a la producción de carne. Se puede ver como el ganado pierde peso, se lastima el cuero y, otras enfermedades. Adicionalmente esta garrapata, transmite el Complejo de Tristeza Bovina asociado a dos enfermedades, Babesiosis y Anaplasmosis bovina, que producen anemia y decaimiento general, similar a la “tristeza”, comportándose como un vector generando hasta la muerte de los animales.

Este problema no es ajeno a provincias “libres” de esta garrapata, como por ejemplo Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, ya que para evitar la propagación se debe hacer un control muy estricto de la movilidad del ganado. Es por esto, que es una de las principales preocupaciones de los productores y asesores profesionales de las zonas afectadas.