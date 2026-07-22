Aumentaron el monto de las prestaciones por discapacidad + Agregar ámbito en









La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una nueva actualización del nomenclador de prestaciones, calculada en base a la variación del IPC de junio. Además, mantuvo el adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la zona patagónica.

Certificado por discapacidad.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, oficializó una actualización del 1,9% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad correspondiente al mes de julio.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 2227/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y dispone que el incremento se aplicará sin diferencias por tipo de prestación, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026.

La resolución recuerda que en junio ya se había otorgado una actualización del 2,10% sobre los aranceles vigentes, calculada en función del IPC de mayo, y que ahora corresponde adecuar nuevamente los valores conforme al índice del mes siguiente.

Asimismo, la norma ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, tal como prevé el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

El anexo de la resolución actualiza los valores de las distintas prestaciones contempladas en el nomenclador, entre ellas centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana, transporte y módulos de apoyo e integración escolar.