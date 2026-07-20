Adecoagro suma otro activo clave: desembolsa u$s148 millones por un ingenio azucarero en Brasil

La compañía agroindustrial adquirirá la planta Caarapó, ubicada en Mato Grosso do Sul y propiedad de Raízen. La operación refuerza su negocio de azúcar, etanol y energía y se suma a una estrategia de crecimiento que incluyó la compra de Profertil.

Adecoagro sigue ampliando su mapa de negocios en Sudamérica . La compañía anunció la compra del ingenio azucarero Caarapó , ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, en una operación valuada en 760 millones de reales (unos US$148 millones) que será abonada íntegramente en efectivo al cierre de la transacción.

El activo pertenece al grupo Raízen y durante la campaña 2025/26 procesó aproximadamente 3,5 millones de toneladas de caña de azúcar . Además de producir azúcar, cuenta con capacidad para elaborar etanol hidratado y anhidro , así como generar energía renovable .

La operación, informada este lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), todavía debe recibir la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. La empresa espera concretar el cierre antes del 1 de octubre.

La adquisición se inscribe dentro de una estrategia de expansión que Adecoagro viene profundizando desde que Tether , la emisora de la stablecoin USDT, tomó el control de la compañía en marzo de 2025 tras desembolsar más de u$s600 millones por una participación mayoritaria.

Más allá del monto involucrado, la compra tiene un fuerte componente estratégico. El ingenio Caarapó se encuentra a apenas 100 kilómetros de las plantas Angélica e Ivinhema , también operadas por Adecoagro en Mato Grosso do Sul.

Según explicó Renato Junqueira Pereira, vicepresidente del negocio de Azúcar, Etanol y Energía de la compañía, el activo será incorporado a la estrategia de cluster industrial que el grupo ya desarrolla en la región.

La cercanía permitirá procesar caña adicional, incluyendo excedentes provenientes de otras operaciones, compartir infraestructura y aprovechar economías de escala. La empresa estima además que podrá incrementar los volúmenes de molienda con inversiones marginales relativamente bajas.

Adecoagro destacó que espera que el activo contribuya al EBITDA ajustado desde el primer día, con potencial adicional a medida que capture sinergias operativas y aplique su modelo productivo, que la ubica entre los productores de menor costo de azúcar y etanol a nivel global.

"Estamos muy satisfechos con esta transacción. La adquisición de Caarapó fortalecerá nuestra plataforma de azúcar, etanol y energía, al tiempo que reforzará nuestra posición entre los productores de menor costo de la industria", afirmó Mariano Bosch, cofundador y CEO de la compañía.

Actualmente, Adecoagro cultiva cerca de 193.000 hectáreas de caña de azúcar en Brasil, donde procesa alrededor de 11 millones de toneladas anuales. Tiene capacidad para producir hasta 956.000 toneladas de azúcar, 781.000 metros cúbicos de etanol y aproximadamente 950.000 MWh de energía renovable por año.

La expansión que arrancó con Profertil

La compra del ingenio llega apenas unos meses después de que Adecoagro concretara, junto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la adquisición del 100% de Profertil, la principal productora de urea del país, en una operación cercana a los u$s1.200 millones.

La agroindustrial quedó con el 90% del capital, mientras que ACA conservó el 10% restante. La transacción implicó la salida de los accionistas históricos, YPF y Nutrien, y transformó a Profertil en una pieza central dentro del esquema productivo del grupo.

La incorporación ya comenzó a reflejarse en los resultados. Durante el primer trimestre de 2026, el negocio de fertilizantes aportó u$s52,5 millones de EBITDA ajustado, convirtiéndose en la unidad más rentable de la compañía y superando incluso al segmento de azúcar, etanol y energía, que generó u$s40,6 millones.

En el mismo período, Adecoagro registró ingresos por u$s398,7 millones, un crecimiento de 22,5% interanual, mientras que la ganancia neta ascendió a u$s43,8 millones, más del doble que un año antes. La compañía también desembolsó u$s396 millones vinculados a la adquisición de Profertil durante el trimestre.

Para el mercado, el mensaje detrás de estas operaciones es claro: Adecoagro busca consolidar un modelo integrado que combine producción agrícola, fertilizantes, energía y alimentos, capturando valor en cada eslabón de la cadena.