El Gobierno designó 29 jueces, fiscales y defensores en la Justicia Federal + Agregar ámbito en









Los nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial tras recibir acuerdo del Senado. Entre ellos figura Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, quien asumirá al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

En total, las normas publicadas este miércoles oficializaron 29 designaciones de magistrados, fiscales y defensores públicos, además de seis conjueces federales, para cubrir cargos en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Mendoza, Corrientes, Misiones y otras jurisdicciones del país.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles 29 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante una serie de decretos, luego de que los candidatos obtuvieran el acuerdo del Senado.

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Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente subrogado por el juez de Quilmes, Luis Armella.

Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y defendió recientemente su postulación durante las audiencias públicas realizadas en el Senado. El juzgado que pasará a encabezar tiene una jurisdicción de relevancia dentro de la Justicia federal, ya que interviene, entre otros ámbitos, sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo designó a Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en Chaco. El funcionario intervino en investigaciones de alto impacto público, entre ellas una causa por facturas apócrifas que alcanzó al empresario Lázaro Báez, expedientes relacionados con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y actuaciones judiciales que involucraron al exgobernador chaqueño Jorge Capitanich.

En la misma edición del Boletín Oficial también quedó oficializada la designación de Ángel Roger Luna Roldán como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Su pliego había recibido impugnaciones durante el tratamiento en el Senado.

En total, las normas publicadas este miércoles oficializaron 29 designaciones de magistrados, fiscales y defensores públicos, además de seis conjueces federales, para cubrir cargos en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Mendoza, Corrientes, Misiones y otras jurisdicciones del país.