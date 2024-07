Caso Loan: denunciaron a Pérez y Caillava por ejercer la pediatría ilegalmente

Un enfermero que trabajó en un centro de salud en Córdoba fue el autor de la denuncia: ''Me di cuenta que estos no sabían nada''.

En diálogo con C5N, el enfermero Carlos Martín Ramírez aseguró que declaró bajo juramento que tanto Caillava como Pérez ejercieron ilegalmente como pediatras en un centro de salud: "Me di cuenta con el tiempo, tengo mucha experiencia en salud, trabajé 10 años en terapia intensiva. Me di cuenta que estos no sabían nada".