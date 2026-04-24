Manuel Adorni desembarca en Diputados en medio de la polémica: ¿cómo se prepara la sesión?

El jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión ante el Congreso este miércoles, mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La oposición todavía no terminó de definir su estrategia pero se prepara para acorraralo en el recinto. "Le podemos preguntar hasta quién le pagó el implante", avisaron desde Unión por la Patria.

Confirmado: Manuel Adorni irá acompañado por Javier Milei a la presentación de su primer informe de gestión, que será este miércoles en Diputados . Se da por descontado que, además del Presidente, asistirá un grupo de funcionarios de La Libertad Avanza en un claro gesto de apoyo al Jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La oposición todavía no terminó de definir su estrategia, pero ya iniciaron las conversaciones para dejarlo en "orsai". "Le podemos preguntar hasta quién le pagó el implante", avisó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. ¿Cómo será la sesión?

El último miércoles, en el Salón Delia Parodi de Diputados, se reunieron los equipos de Martín Menem, presidente de la Cámara, con los de Adorni. ¿El objetivo? Delinear la dinámica que tendrá la sesión informativa en la que el ministro coordinador defenderá el informe de gestión.

La sesión será todo un desafío para Adorni, quien luego de la conferencia de prensa fallida en la que se enfrentó con periodistas acreditados en la Casa Rosada se llamó al silencio. También será una prueba de fuego para todo el gobierno libertario que, pese a los avances judiciales, optó por “bancar” al ministro a como dé lugar.

Es que da por descontado que los diputados de la oposición aprovecharán el cara a cara con el funcionario para arrinconarlo con las inconsistencias entre su declaración jurada y el nivel de vida que mantiene desde que forma parte del Gobierno . Y, de paso, aprovecharán la ocasión para ponerlo entre la espada y la pared con otras causas de corrupción que salpican al Presidente y su entorno más cercano, con el presunto cobro de coimas en la Andis y el Caso $LIBRA a la cabeza.

Exposición de Manuel Adorni: ¿cómo será la sesión?

¿Qué se sabe de la sesión del miércoles? En primer lugar, que será “temprano”. Sería convocada –según fuentes libertarias– entre las 10 y 11 de la mañana. Quienes participaron de la organización estiman que duraría unas seis horas en la que los bloques de la oposición harán sus preguntas –tal cual establece el reglamento– de acuerdo al número de integrantes, de menor a mayor.

En primer término, y tal cual se acostumbra, Adorni expondrá los puntos salientes del informe de gestión que fue confeccionado en base a las más de 4600 preguntas enviadas por los distintos bloques. Ese tramo duraría una hora.

Saldada esa primera instancia, será el turno de los 9 monobloques y bloques más pequeños, que tendrán cinco minutos cada uno. Allí harán sus consultas los diputados del FIT como Romina del Plá y Myriam Bregman, así como también quienes integran monobloques como la cordobesa Natalia de la Sota o la exlibertaria Marcela Pagano. Esta primera tanda duraría unos 50 minutos y, luego, Adorni tendrá 20 minutos para responder.

La Libertad Avanza Diputados El oficialista Gabriel Bornoroni está a cargo del cierre de las preguntas. Mariano Fuchila

La segunda tanda será para los bloques “medianos”. Allí preguntarán Innovación Federal (11 minutos); Unidos (20) y Fuerzas del Cambio (20 minutos). Saldadas las preguntas, Adorni tendrá otros 20 minutos para brindar sus respuestas. La tercera tanda será para Unión por la Patria y La Libertad Avanza, los dos bloques más numerosos de la Cámara. Los peronistas tendrán un total de 68 minutos para consultar.

El cierre queda en manos del oficialismo, que tiene 70 minutos para hablar. Pero, según pudo saber Ámbito, el único libertario que hablará será el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. Y lo hará en un lapso de no más de tres minutos. Vale aclarar que, por tradición, los diputados del oficialismo no suelen hacer preguntas o formulan un puñado, para "hacerle un guiño" al funcionario.

Al parecer, Adorni se valdrá de una muletilla en caso de que la oposición le haga preguntas que pueda evitar responder: “Eso ya se respondió en el informe”. ¿Apelará a “hay una investigación judicial en curso” para evitar responder sobre su enriquecimiento patrimonial?

La oposición sigue sin definir estrategia

Al menos hasta este viernes, los diputados de la oposición no habían ultimado una estrategia conjunta para arrinconar a Adorni. "Estamos en contacto, hay mucho diálogo y vamos a tener aspectos articulados", dijo un importante diputado de la oposición. Pero lo cierto es que hay varias posturas que conviven.

Por un lado, hay diputados que consideran que las preguntas deben circunscribirse a la situación judicial del funcionario. “Si le preguntamos sobre la gestión, lo estamos legitimando en su cargo”, dijo un diputado. En cambio, están quienes consideran que el grueso de las preguntas debe enfocarse en la gestión, para exponer los puntos más críticos del plan libertario: discapacidad, financiamiento universitario, PAMI, etc. “Que Adorni no eclipse la situación económica”, acotó un diputado.

Maximiliano Ferraro Diputados Mariano Fuchila

Además, hay sectores que plantean que no deberían que asistir a la sesión. “Nos va a carpetear”, auguran. Es que, se sabe, los libertarios estuvieron estudiando las declaraciones juradas de todos los diputados de la oposición. No habría que descartar que, así como Adorni le enrostró tuits a los periodistas que le hicieron preguntas en la conferencia de prensa, el funcionario haga lo propio con los diputados y sus declaraciones juradas.

“No tenemos que pisar el palito”, advierte otro diputado interesado en que la sesión sirva para exponer a Adorni. “¿Qué hay que lograr? Que pase algo similar a lo que ocurrió en la conferencia de prensa, que quedó en orsai”. Básicamente, ese diputado aspira a que el ministro quede expuesto y se contradiga.

"El miércoles va a ser una combinación de las dos cosas", anticipó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria este viernes, en diálogo con Radio 10. Es decir, que las preguntas de los diputados de su bloque serán sobre la marcha de la gestión del Gobierno y sobre la situación judicial de Adorni. "(Los diputados) le pueden preguntar hasta quién le pagó el implante", graficó Martínez sobre este último punto.

Tal cual anticipó Menem días atrás, se espera que la del miércoles sea una sesión "picante". ¿Habrá que llevar pochoclos, como bromeó el riojano?