Chubut: puja interna en oficialismo por conveniencia (o no) de desdoblar

Sucede que el gobernador Mariano Arcioni, quien está al frente gracias al provincialismo pero se referencia en el massismo, también sabe que necesita del Frente de Todos para poder seguir con vida dentro de la política local luego de que sus candidatos a senador y diputado consiguieran solo el 10 por ciento de los votos y quedaran en cuarto lugar en el orden de preferencias de los chubutenses. Un golpazo que terminó de dejar claro que el provincialismo creado por Mario Das Neves no continuará al frente a partir de 2023.

Ante este escenario, el mandatario provincial tiene la carta ganadora para continuar en el juego principal. Sin embargo, no todo es tan fácil. Arcioni aspira a entrar al Congreso de la Nación a través de la Cámara baja en las elecciones de 2023 y, entiende, como buen conocedor de los comicios, que la fecha para las provinciales se desdoblan de las nacionales, a la hora de elegirse los diputados no habrá el mismo peso a nivel nacional debido a que los candidatos a gobernador no arrastrarán la boleta. En otras palabras, el gobernador sabe que nadie saldrá a caminar en su favor si los comicios para gobernador ya ocurrieron.

“Acorde a los consensos que hay en las distintas fuerzas políticas tanto del PJ como de la oposición, que es votar con las elecciones generales. Si el consenso lo ratifica, vamos con las fechas de las elecciones generales”, sostuvo en declaraciones locales el gobernador. Algo que no cayó bien internamente. Es que tanto Luque como Sastre, los dos candidatos más fuertes del peronismo, quienes hoy se mueven sin fricciones internas en busca de poder ponderar al que mejor llegue, ya dejaron claro que no están a favor de ir con las nacionales.

“Hay que adelantar las elecciones. Chubut tiene muchos temas para discutir y no podemos dejar que lo nacional se robe la agenda”, sostiene Luque en diálogo con Ámbito. Y agrega: “Arcioni quiere ser diputado, pero eso nadie lo garantiza ya que suele venir de Nación. Ahora si como parte de un acuerdo él adelanta las elecciones, no tengo problemas en que vaya como candidato en la lista”.

Hoy no se discute

En la misma línea, Sastre asegura que “hoy no es un tema de discusión. Lo he hablado en algún momento con el gobernador y no se avanzó en absoluto. Pero tampoco hay que descartarlo. Hay 20 provincias en el país que van a adelantar”.

Con respecto a la eliminación de las PASO ya es un hecho. En Chubut está todo dado para eliminarlas. Sobre esto, el vicegobernador aseguró que “estoy totalmente de acuerdo con eliminarlas. Si me preguntan qué cambio haría en la ley electoral es eliminar las PASO. Es una exposición al electorado sin sentido, una erogación al Estado más que importante: me parece que los partidos tienen que dirimir las internas puertas adentro”.

Eso sí, en caso de no llegar a los consensos necesarios para lograr desdoblar las elecciones, hay una opción más: a través de la Legislatura. Pero el camino no es fácil. Para lograrlo se necesitan la aprobación de 21 de los 27 provinciales. Y Arcioni cuenta con siete. Algo que, de no haber cambios, no podría realizarse. Sin embargo, desde adentro, no descartan la idea.