Claudio Vidal echó a su ministro de Trabajo apuntado por presuntos cobros simultáneos

El gobernador de Santa Cruz desplazó a Juan Mata, quien esta sospechado de haber percibido sueldos múltiples. "No voy a defender lo indefendible", aseguró el mandatario.

Claudio Vidal junto a Juan Mata, quien fue echado del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , le pidió la renuncia al ministro de Trabajo de la provincia, Juan Mata , en medio de una controversia por presuntos cobros simultáneos por parte del ahora exfuncionario en su paso por la administración pública. Todavía no anunció quién lo sucederá.

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“Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia” , expresó Vidal al confirmar la salida del funcionario.

La decisión fue comunicada públicamente por el mandatario provincial, quien sostuvo que la medida responde al "compromiso asumido por su gestión en materia de transparencia institucional y responsabilidad política frente a la ciudadanía".

En paralelo, el líder patagónico consideró que Mata "es una persona a la que aprecio mucho, y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión ”.

ACABO DE PEDIRLE LA RENUNCIA AL MINISTRO DE TRABAJO, JUAN MATA Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia. Juan es una persona a la…

"Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz”, enfatizó el mandatario.

El gobierno de Santa Cruz indicó que la destitución de Mata "abre un nuevo escenario dentro del Ministerio de Trabajo provincial, en medio de una fuerte repercusión política y expectativas sobre quién asumirá la conducción del área en los próximos días".

En la gobernación señalaron que se trata de "una señal de firmeza institucional en un contexto donde la transparencia, el control sobre la función pública y la responsabilidad de los funcionarios volvieron a ocupar un lugar central en el debate político provincial".

"La salida del funcionario por determinación del propio Gobernador, marca una señal clara del Ejecutivo respecto a los criterios que pretende sostener en su Gestión", sacaron pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablograssook/status/2052775394219069815&partner=&hide_thread=false Hay que terminar con la banda de improvisados.



¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿cómo y quién elige a sus funcionarios?. ¿Mientras en Santa Cruz avanza el desempleo, tenemos un ministro con 4 sueldos?.

Santa Cruz no se merece esto. pic.twitter.com/bvkM6DEuyJ — Pablo Grasso (@pablograssook) May 8, 2026

Desde la oposición, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, llevó la voz cantante. "Hay que terminar con la banda de improvisados", sentenció el alcalde peronista en una publicación en sus redes sociales.

Acto seguido, se preguntó: "¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿cómo y quién elige a sus funcionarios?. ¿Mientras en Santa Cruz avanza el desempleo, tenemos un ministro con 4 sueldos?". Y sentenció: "Santa Cruz no se merece esto", sentenció.

Actualmente, la provincia está atravesada por un conflicto docente entre la gestión de Vidal y el gremio ADOSAC, que esta semana motorizó un paro de 72 horas en reclamo de aumentos salariales.