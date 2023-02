Comienza la revisión 2022 del Fondo con el inglés Chalk como referente

Pero para que esto suceda, debe haber un paso previo: el aval de la oficina responsable del caso argentino. Esto es, el directorio para el Hemisferio Occidental, una repartición que desde la salida al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Ilan Goldfajn está sin responsable máximo y a cargo interinamente del británico Nigel Chalk. En síntesis, será este quién deba tomar la decisión más importante de estos tiempos para el país: si Argentina aprobó o no las metas con el organismo financiero internacional correspondientes al primer año de vigencia del Facilidades Extendidas. Y, si así lo hace, entregarle a Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, un reconocimiento. Serán los dos primeros funcionarios argentinos que desde 2004 hasta ahora, pueden firmar el cumplimiento de un año completo de vigencia de un acuerdo con el organismo; luego que durante el gobierno de Néstor Kirchner se hayan aprobado los lineamientos del acuerdo de aquel año. Luego la gestión Kirchner pagó el 100% de la deuda y Argentina dejó de tener relaciones con el FMI hasta que en mayo de 2018 Mauricio Macri firmó el Stand By. Este acuerdo no llegó a cumplir los dos meses de vigencia, hasta que fue renegociado en julio de ese año. Finalmente, ya en agosto del 2019, el acuerdo volvió a caer, y flotó sin destino hasta la renegociación de Martín Guzmán de marzo del año pasado.