¿Cómo gestionar adecuadamente tus activos de Bitcoin y ETH para ganar fácilmente u$s4.000 al día?

Los dos principales activos digitales vuelven a captar la atención de los inversores. En un escenario marcado por la volatilidad y la búsqueda de alternativas de rentabilidad, EiCrypto propone una plataforma de minería en la nube que permite participar del negocio sin comprar equipos ni contar con conocimientos técnicos.

El mercado actual de activos digitales, dominado por Bitcoin, está transformando el panorama financiero mundial. Las mayores ventajas de Bitcoin residen en su descentralización, su oferta total fija y la comodidad de sus transacciones sin fronteras, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los inversores.

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Revalorización de los activos y expectativas especulativas: Mucha gente cree que en el futuro habrá más personas dispuestas a pagar precios más altos, con la esperanza de obtener rentabilidad de la inversión mediante la tenencia a largo plazo.

Protección contra la inflación y "oro digital": Con una oferta total estrictamente limitada a 21 millones de monedas, Bitcoin no se depreciará debido a la sobreemisión de los bancos centrales, como ocurre con las monedas fiduciarias, lo que lo convierte en una protección popular contra la inflación.

Descentralización y autocustodia: Bitcoin no depende de ninguna autoridad central; es custodiado de forma autónoma por individuos mediante claves privadas, lo que ofrece una privacidad y resistencia a la censura extremadamente altas.

Diversificación de activos: Como clase de activo emergente, tiene una baja correlación con los mercados tradicionales de acciones o bienes raíces, lo que lo hace adecuado como parte de una cartera de inversión.

Es precisamente esta serie de ventajas fundamentales la que ha llevado a un número creciente de inversores a incluir Bitcoin en su cartera de activos. Sin embargo, la mayoría de los inversores carecen de una buena planificación y estrategias para activos digitales como Bitcoin y ETH, y solo pueden obtener beneficios comprando barato y vendiendo caro.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los poseedores de Bitcoin?

Ante un mercado persistentemente volátil, las caídas y correcciones de precio son comunes en Bitcoin, lo que puede afectar los activos de los inversores. Dado que nadie puede predecir con exactitud los movimientos futuros del precio de Bitcoin, desarrollar estrategias de inversión sólidas y una planificación de activos eficaz es fundamental.

En respuesta a esta demanda del mercado, EiCrypto, un proveedor líder mundial de servicios de activos digitales, lanzó una plataforma de minería en red basada en Bitcoin, con el objetivo de proporcionar a los poseedores de BTC una estrategia completamente nueva.

La plataforma adopta un modelo de servicio de computación en la nube totalmente gestionado. Los usuarios no necesitan comprar máquinas de minería ni son responsables de su instalación, mantenimiento o gestión operativa. Pueden participar en los servicios de minería en red simplemente utilizando criptomonedas populares como BTC, ETH y XRP, y disfrutar de las ventajas de la economía digital de una forma más inteligente y cómoda.

Cómo unirse rápidamente a EiCrypto

Regístrate: haz clic aquí para registrarte y recibir un bono de bienvenida de $15.

Métodos de depósito y retiro: Puedes depositar y retirar fondos con criptomonedas populares como BTC, USDT, ETH, LTC, USDC, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA y BCH.

Elige un contrato: EiCrypto ofrece una variedad de contratos personalizados para satisfacer las necesidades de usuarios de todo el mundo. Elige el producto que mejor se adapte a ti y comienza a minar con un solo clic.

Opciones de contrato más populares

Plan de Contrato para Principiantes: $100 — Plazo de 2 días — Ganancias totales aproximadas: $108

Plan de Contrato Básico: $800 — Plazo de 5 días — Ganancias totales aproximadas: $852

Plan de Contrato Básico: $2,500 — Plazo de 15 días — Ganancias totales aproximadas: $3,025

Plan de Contrato Estable: $10,000 — Plazo de 25 días — Ganancias totales aproximadas: $14,450

Plan de Contrato Estable: $20,000 — Plazo de 30 días — Ganancias totales aproximadas: $30,920

Plan de Contrato Avanzado: $50,000 — Plazo de 35 días — Ganancias totales aproximadas: $81,500

Una vez activado el contrato, las ganancias se abonarán automáticamente en su cuenta en 24 horas. Los usuarios pueden retirar o reinvertir las ganancias libremente. La inversión con interés compuesto es una de las formas más efectivas de lograr un rápido crecimiento de su patrimonio.

¿Existe algún requisito para unirse a la plataforma EiCrypto?

No se requieren conocimientos técnicos. La plataforma ofrece servicios gestionados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con solo un teléfono móvil, puedes consultar fácilmente tus ganancias y gestionar toda la información de tu cuenta.

¿Afectará la caída del precio del Bitcoin a los usuarios?

Los usuarios no tienen que preocuparse por el impacto de las caídas y correcciones de precios. La plataforma utiliza USDT para la liquidación y mantiene el potencial de apreciación de los activos de los usuarios de forma acumulativa.

Por ejemplo, supongamos que utiliza Bitcoin para comprar un contrato de 25 días por valor de 10 000 dólares. Incluso si el precio de Bitcoin baja un 20 %, no le afectará. Al final del período, su Bitcoin valdrá 14 450 dólares.

¿Existe algún requisito para retirar fondos?

La plataforma utiliza un servicio abierto, lo que te permite gestionar tu cuenta libremente. Solo necesitas vincular tu dirección para completar el proceso de retiro.

En conclusión, para los inversores que carecen de experiencia en la gestión de activos como Bitcoin y ETH, la estrategia de contratos de minería de EiCrypto es una opción ideal. Solo mediante el aprendizaje continuo y la adopción de la innovación se puede garantizar la apreciación sostenida de los activos.