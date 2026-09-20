Ámbito lanza Visión de Negocios con contenidos de The New York Times y referentes globales

El nuevo espacio reunirá contenidos de DealBook y la cobertura empresarial de The New York Times, The Economist e I by IMD. DealBook estará disponible en exclusiva en Argentina a través de Ámbito.

Visión de Negocios reunirá a una selección de DealBook, la cobertura empresarial de The New York Times, The Economist e I by IMD en Ámbito.

Buenos Aires, septiembre de 2026. Ámbito Financiero lanza Visión de Negocios , una nueva propuesta de contenidos internacionales que ampliará su cobertura de economía, finanzas, negocios y tendencias globales y reunirá una selección de DealBook, la cobertura empresarial de The New York Times, The Economist e I by IMD .

Visión de Negocios concentrará estas cuatro fuentes internacionales en un mismo espacio dentro de Ámbito, para ofrecer a sus lectores una mirada más amplia sobre los acontecimientos globales que impactan en las empresas, los inversores y la economía local.

DealBook, de The New York Times, será uno de los componentes centrales de Visión de Negocios y sus contenidos estarán disponibles exclusivamente en Argentina a través de Ámbito. Los lectores tendrán así acceso a sus análisis, noticias y entrevistas sobre mercados, empresas y finanzas internacionales.

DealBook está dirigido por Andrew Ross Sorkin , periodista de The New York Times especializado en negocios y política y una de las voces más reconocidas de Wall Street. Su cobertura busca ir detrás de los grandes titulares para explicar las motivaciones, los intereses y las decisiones de quienes ocupan lugares centrales del poder corporativo y político en Washington, Bruselas y Beijing.

Sorkin comenzó a escribir para The New York Times en 1995, cuando tenía 18 años. Reveló algunas de las operaciones empresariales más importantes de las últimas décadas, cubrió en profundidad la crisis financiera de 2008 y escribió Too Big to Fail, un libro de referencia sobre aquel colapso y su impacto en Wall Street. También es cocreador de Billions y copresentador de Squawk Box, de CNBC.

Por DealBook han pasado algunas de las figuras más influyentes de la política, los negocios, la tecnología y la cultura global. Sorkin entrevistó, entre otros, a Elon Musk, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Benjamin Netanyahu, LeBron James y Kim Kardashian. En 2021 recibió un premio Emmy por una entrevista en vivo.

A DealBook se sumará la cobertura empresarial de The New York Times, con una selección del trabajo periodístico de una de las organizaciones de noticias de mayor reconocimiento internacional, que cuenta con aproximadamente 2.300 periodistas y editores y una extensa red de corresponsales alrededor del mundo. Estos contenidos permitirán ampliar la mirada hacia los principales acontecimientos que afectan a las empresas, los mercados y la economía global.

The Economist, publicación internacional especializada en economía, negocios, política y asuntos globales, aportará una selección de reportajes y análisis sobre la economía mundial, los mercados, las empresas y los principales debates de la agenda internacional.

Por su parte, IMD, una escuela de negocios de reconocimiento mundial y fuente de investigación y liderazgo intelectual a través de su publicación I by IMD, sumará contenidos sobre gestión, liderazgo, innovación y transformación tecnológica, con una perspectiva ejecutiva y organizacional.

La incorporación de estos contenidos forma parte de la estrategia de Ámbito de profundizar su oferta de periodismo económico y financiero, combinando su cobertura de la Argentina con una mirada más amplia sobre los acontecimientos internacionales que afectan a empresas, inversores y tomadores de decisiones.

Con Visión de Negocios, Ámbito ofrecerá a los lectores de habla hispana un espacio que reunirá información y análisis internacional sobre negocios, mercados, empresas y economía global, junto con la producción periodística propia que distingue al medio desde hace 50 años.

Acerca de Ámbito Financiero

Ámbito Financiero es uno de los principales medios especializados de la Argentina en economía, finanzas, negocios y política. Desde su fundación en 1976, acompaña a empresarios, inversores, ejecutivos y tomadores de decisiones con información y análisis sobre la economía y los mercados argentinos.

Acerca de The New York Times

La misión de The New York Times es buscar la verdad y ayudar a las personas a comprender el mundo. Su periodismo y sus productos llegan a los lectores a través de plataformas digitales, ediciones impresas, audio, video, newsletters, aplicaciones y alianzas internacionales. A mediados de 2026, The New York Times Company contaba con aproximadamente 13,4 millones de suscriptores.