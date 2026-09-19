Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La AFA informó los valores para los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Los tickets costarán entre $25.000 y $480.000 y se venderán únicamente por Deportick.

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado los precios y las fechas de venta de las entradas para los tres amistosos que disputará la Selección argentina . La mayor expectativa estará puesta en el partido ante Benín , que marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional.

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El último encuentro del capitán con la camiseta albiceleste se jugará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental . Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso en Núñez.

Para los partidos que se desarrollarán en la cancha de River, las entradas tendrán valores de entre $29.000 y $480.000 , de acuerdo con la ubicación. La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y se realizará exclusivamente mediante la plataforma Deportick.

La Selección recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6 , en ambos casos en el estadio Monumental.

Los precios para los dos partidos serán los siguientes:

Popular para menores: $29.000.

$29.000. Popular para mayores: $90.000.

$90.000. Sívori y Centenario alta: $180.000.

$180.000. Sívori y Centenario media: $320.000.

$320.000. San Martín y Belgrano alta: $320.000.

$320.000. San Martín y Belgrano baja: $450.000.

$450.000. San Martín y Belgrano media: $480.000.

El duelo ante Benín será el último de Messi con la Selección argentina, luego de 21 años de trayectoria internacional. Además del rosarino, para ese encuentro fueron convocados especialmente Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Cuánto salen las entradas para Argentina ante Bolivia

La serie de amistosos comenzará el miércoles 30 de septiembre, cuando la Argentina enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En este caso, los tickets saldrán a la venta el lunes 21 de septiembre desde las 18, también por Deportick. Los valores serán:

Popular para menores de entre 3 y 10 años: $25.000.

$25.000. Popular para mayores: $90.000.

$90.000. Platea Roberto Gasparini: $140.000.

$140.000. Platea Osvaldo Ardiles: $170.000.

Los tres encuentros fueron reconocidos como amistosos de nivel 1, por lo que podrán computarse para el cumplimiento de las sanciones impuestas por la FIFA a integrantes del seleccionado después de la final del Mundial.

La AFA remarcó que Deportick será el único canal habilitado para la comercialización de las entradas. Los compradores deberán registrarse en la plataforma antes de iniciar la operación y seleccionar el partido y el sector correspondiente.