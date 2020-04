Vizzotti: "Las salidas incorporadas en la norma nacional tienen una visión sanitaria, no recreativa"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti remarcó que en el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio por el coronavirus, las salidas de una hora y en un rango de cinco cuadras incorporadas por el Gobierno, “tienen una visión sanitaria, no recreativa”, por lo que deben ser “breves, no se debe utilizar transporte público ni tampoco vehículos particulares y no están destinadas para hacer actividad física”.