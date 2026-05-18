Austria, el segundo rival de Argentina ya tiene a sus convocados para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La selección austríaca dio a conocer a sus convocados con sorpresas para la Copa del Mundo de 2026

La selección de Austria ya confirmó a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo. Ralf Ragnick, extécnico del Manchester United, dio a conocer a los jugadores que llevará para la cita mundialista y llamó la atención del público local por contar con tan solo tres delanteros de área: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (Lask).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, Carney Chukuemeka, mediocampista del Borussia Dortmund, y Paul Wanner, mediocampista del PSV, fueron convocados tras nacionalizarse austriacos en marzo de este año. Chukuemeka nació en Viena, pero por surgir de las inferiores del Northampton Town decidió representar a los Three Lions en sus divisiones inferiores hasta ahora, mientras que Wanner nació en Dornbirn y estuvo en las de Alemania por salir de la cantera del Bayern Munich, pero al notar que no tendrían oportunidad en alguna de esas selecciones, se cambiaron. Además, también estarán figuras como: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Konrad Laimer (Bayern Munich) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

austria convocados

La última vez que los austríacos jugaron un Mundial fue en Francia 1998, en donde compartieron grupo con Camerún, Chile e Italia, y quedaron afuera en la primera fase tras quedar terceros a un punto de La Roja.

Después de 28 años, el pueblo está más unido que nunca y con altas expectativas de enfrentarse a Messi, tal como lo dijo su entrenador cuando se sortearon los grupos: “Messi es uno de los mejores, o el mejor que he visto. Honestamente, pensé que el Mundial de Qatar iba a ser su último, pero con Leo no sabes qué puede suceder. La verdad es muy bueno jugar contra él". Y también analizó a la Selección Argentina como equipo: "Sabemos que Argentina es un equipo top y lo fuerte que es, los vi jugar partidos muy importantes. Intentamos jugar siempre de la misma manera, no importa el rival. Así lo hemos hecho y así clasificamos".

Alaba Antes de arrancar esta aventura mundialista, se enfrentarán a Túnez el 1 de junio en el estadio Ernst Happel de la ciudad de Viena, Austria. Mientras que el partido contra Guatemala, estipulado para el 11 de junio en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, fue suspendido por la FIFA, tras no avalar la realización del encuentro Su debut en este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, será frente a Jordania en el estadio Levi's Stadium en Santa Clara, California; la segunda será contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni, aún sin su lista definitiva, el 22 de junio a las 14 horas, y cerrarán su participación el 27 de junio versus Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City, Missouri.