Lionel Messi, de la cancha al jardín: venden un inflable de casi del doble de su tamaño por u$s99

Una cadena de distribución minorista de productos de arreglos del hogar, materiales de construcción y bricolaje, originario de Estados Unidos convierte al capitán de la Selección Argentina en un gigante de jardín para activar la fiebre del Mundial. Piensan agotar los 5.200 que hay en stock.

Una cadena de distribución minorista de productos de mejora del hogar, materiales de construcción y bricolaje, originario de Estados Unidos, sacó a la venta por u$s 99 un inflable de Lionel Messi de 3 metros para decorar los jardines.

Antes de que Lionel Messi llegara a Inter Miami, los estadounidense poco sabían sobre las costumbres de los argentinos. Sin embargo, a partir del 11 de julio de 2023, no solo comenzaron a ver los mejores momentos de los partidos, sino que también ahora hablan con fluidez sobre mate y asado. Incluso hasta pueden encontrar Rosario en el mapa.

Es que la figura del rosarino no solo cambió el fútbol de una ciudad, sino de todo un país. Si alguien se cruza con Messi en un estadio de fútbol o por casualidad en la calle, le parecerá una figura imponente a pesar de medir solo 1,70 metros, pero pronto podrá tener tu propia versión de Messi, casi el doble de grande, por menos de u$s100.

Ocurre que, a días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son innumerables las marcas que están aprovechando para sacar provecho de anuncios temáticos, productos y colaboraciones.

En Estados Unidos. Lowe's, una cadena de distribución minorista de productos de mejora del hogar, materiales de construcción y bricolaje, está llevando a cabo su alianza con Lionel Messi con una campaña muy poco habitual para una marca dedicada a esos rubros: sacó un inflable luminoso de 3 metros de altura del capitán argentino para que los aficionados lo coloquen en sus jardines.

La empresa presentó “Epically More Messi” , una campaña para miembros de MyLowe’s Rewards y MyLowe’s Pro Rewards que combina merchandising limitado, experiencias para fans y contenidos sociales alrededor de la fiebre futbolera en Norteamérica, producto de la presencia del ídolo argentino y del Mundial.

MESSI JUNTO AL INFLABLE El verdadero Lionel Messi apenas llega a la cintura del inflable de Messi de 3 metros cuando posa en las fotos promocionales del producto. @Lowe's

El centro de la campaña es un Lowe’s Lionel Messi 10-Ft H Lighted Outdoor Inflatable que los miembros del programa de fidelización podrán comprar por u$s99 mediante acceso anticipado desde el lunes 18 de mayo. También habrá unidades limitadas en tiendas seleccionadas de 11 ciudades anfitrionas desde el 20 de mayo.

Antes de la venta, Lowe’s instaló versiones gigantes del inflable este fin de semana pasado en puntos icónicos de Atlanta, Dallas, Miami y Nueva York. El objetivo fue claro: crear un momento visual fácil de fotografiar, compartir y convertir en tráfico hacia el programa de loyalty mediante códigos QR.

Según Jen Wilson, directora de marketing de Lowe's, la compañía planea lanzar solo unos 5.200 Messis inflables, y espera que se agoten todos.

La confianza de Wilson se basa en dos razones: primero, explica, si bien muchas marcas planean sus propias campañas para el Mundial, pocas se atreverían a lanzar un producto en este nicho. Segundo, la iniciativa está respaldada por datos de la empresa que indican que la decoración de exteriores -especialmente la personalizada- está ganando popularidad entre los consumidores, incluso fuera de la temporada navideña. Curiosamente, esta tendencia podría remontarse a un esqueleto gigante que conquistó internet en 2020.

El verdadero Messi apenas llega a la cintura del inflable de Messi de 3 metros cuando posa en las fotos promocionales del producto. Algunos podrían decir que el inflable de Messi se parece más al exfutbolista italiano Andrea Pirlo. Otros podrían decir que se asemeja a un Abraham Lincoln hipster. Pero al menos se hizo un esfuerzo por hacer que el Messi de 3 metros se pareciera un poco al verdadero Messi, incluyendo una representación de los tatuajes de su brazo derecho.

Si alguien busca algo más parecido al tamaño real de Messi para decorar su hogar, existe una figura que está disponible en eBay por u$s1.140 (con un descuento sobre su precio original de u$s1.200).

El Messi inflable de Lowe's no solo es más asequible, sino también más fácil de instalar.