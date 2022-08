Crisis en JxC se expande por PBA: “lilitos” optan por calma en busca de 2023; férrea defensa del PRO

Vale recordar que días atrás Carrió apuntó contra varios miembros de Juntos por el Cambio por “hacer negocios” y tener “sociedad con el massismo”, como el caso del diputado nacional y aspirante a gobernador Cristian Ritondo. “En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Massa eran absolutos”.

Como era de esperar esto no cayó bien en el PRO, y tampoco en la UCR. La presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich, fue la primera en salir a hablar y arremetió con todo contra “Lilita”, al asegurar que “da un espectáculo degradante”. Se sumaron varios dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó y Gerardo Morales, entre otros.

“Lo que dice Lilita es que la llegada de Massa para muchos es una doble terminal que te deja en dos lugares: si ganás o perdés, es una buena opción”, sostiene el mismo dirigente de la CC.

Pero de qué manera puede impactar esta puja a nivel bonaerense. Para la Coalición Cívica, Cristian Ritondo quiere ganar centimetraje en su pelea interna. “Está diciendo pavadas como que nosotros le votamos siempre a Massa, algo que no se lo cree nadie. El problema suyo es que donde él va, los dirigentes de la Coalición Cívica no lo acompañan”.

Hoy los “lilitos” aseguran que no hay posibilidad de quiebre interno. Sin embargo, saben que puede generar roces en la legislatura bonaerense, donde tienen representación propia. Algo que también sucede en los diferentes HCD de varios distritos de toda la Provincia.

El diputado provincial y principal referente de Vidal en la Legislatura provincia Alex Campbell cruzó a Carrió y le respondió: “¿Saben qué “acordaba” María Eugenia Vidal con Sergio Massa? Obras para los 135 municipios, para que ningún bonaerense quede excluido del cambio por lo que su vecino votó”. Y agregó: “En este momento tan difícil que está viviendo la Argentina tenemos que estar unidos y tener claro que el objetivo es un futuro mejor para los argentinos. Los que no estén para eso, que den un paso al costado”.

Candidatos

La jugada que cuentan desde adentro es no salir a hablar públicamente para no “cortarse” las alas de cara a 2023. Cabe mencionar que la Coalición Cívica no cuenta por el momento con candidatos propios para Buenos Aires y tampoco en buena parte de los distritos. Por lo que la intención principal es “agitar el avispero” para que todo no quede tan decantado rumbo al armado de listas.

El roce también podría llegar a los distritos. Y sobre esto, el conejal de Lomas de Zamora, Jorge Villagra, sostiene que “lo que dijo Lilita es claro. Y lo viene diciendo hacia adentro. Es mostrar lo que pasa para que se modifique. Está claro que todos tenemos que llegar juntos para un panrepublicanismo. En el territorio, todos hablamos de frente. Con honestidad y decencia. No entramos en componendas. El tiempo dirá de qué manera impacta hacia adentro. Pero nos seguiremos reuniendo porque primero están los vecinos”.