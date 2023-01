Cristina Kirchner destacó el comunicado del PJ bonaerense sobre el intento de golpe a Lula: "Repudio sin peros"

El tuit de Fernández de Kirchner apuntó contra lo que fueron los rechazos al ataque contra la democracia en Brasil realizados por dirigentes del Pro como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, entre otras, quienes en lugar de solidarizarse con Lula da Silva y repudiar con contundencia lo ocurrido en Brasilia aprovecharon lo ocurrido para enfocar sus criticas al gobierno de Alberto Fernández.

En el comunicado, la conducción bonaerense del partido expresó "su repudio al intento de golpe de Estado perpetrado por seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra el gobierno legítimo y democrático del presidente Lula da Silva" y manifestaron que "la foto de lo sucedido el domingo tiene una historia larga que no comenzó con la elección de Lula" sino "muchos años antes, cuando los grupos de poder brasileños se sirvieron de Bolsonaro para perseguir, humillar y encarcelar a Lula da Silva".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1612555023363330063 “Repudio sin peros (y memoria) sobre el intento de golpe de Estado en Brasil”.

Imperdible análisis de la inoculación del odio, el rol de los medios y su consecuencia inevitable: la violencia política. https://t.co/bHGsJ7fC5n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023

"Creyeron que encarcelando a un dirigente eliminaban la fuerza social que lo acompaña. Se equivocaron", continuó el texto aunque apuntan que, si bien no lograron hacer mella en el apoyo hacia el líder petista, lograron "dañar a la sociedad brasileña: sembrando el odio primero contra un dirigente, luego contra un espacio político y finalmente contra una parte mayoritaria de la sociedad".

En ese sentido, argumentan que para lograr dicho cometido "fue clave la participación del Poder Judicial, del establishment económico y, por supuesto, de grandes grupos de medios de comunicación que no fueron meros replicadores de causas judiciales sino que fueron parte activa de esos procesos".

Al mismo tiempo, señalan que los grupos mediáticos de nuestro país "que hoy se rasgan las vestiduras por la asonada golpista, entonces formaron parte del coro mediático que pidió el encarcelamiento de Lula" mientras que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país "recibió con honores al por entonces juez Moro, como un héroe de la lucha contra la corrupción".

"Como sabemos ahora, Lula no fue condenado por corrupción: fue condenado por corruptos, tal como demostró el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el proceso judicial fraudulento contra el compañero presidente de Brasil", remarcaron.

Asimismo, apuntan que, haciendo un paralelismo con nuestro país, "Brasil debería funcionar como una forma de ver nuestro futuro si los grupos de poder en la Argentina no comprenden lo que están haciendo". Y agregan: "Mismos métodos van a dar mismos resultados. También para nuestros gobiernos de toda la región. Como demuestra Brasil, no alcanza con una victoria electoral para desandar años y años de siembra del odio, del medio, de destrucción de cualquier idea de comunidad".

Sin embargo, aseguran que existe un antídoto y es "entender que para sanar hay que ganar las elecciones: pero luego tenemos la misión de gobernar para las mayorías silenciosas con justicia social, soberanía política e independencia económica".

Pese a ello, también resaltan con preocupación que distintos sectores políticos regionales "no sean capaces de repudiar sin miramientos lo que es un claro y evidente intento de golpe de Estado". Y recuerdan que lo mismo ocurrió cuando la víctima del golpe de Estado fue Evo Morales en Bolivia. Con la gravedad de que "no solo con la complicidad de esos actores sino incluso con el envío de recursos materiales (municiones, en este caso) del entonces gobierno del ex presidente Mauricio Macri".

Para concluir, el comunicado del PJ bonaerense señala la responsabilidad de quienes conducen respecto a "trazar una línea roja respecto de actores políticos incapaces de diferenciar entre lo que está dentro y lo que está fuera del juego democrático".

"Quienes formamos parte del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifestamos nuestra solidaridad con el compañero presidente Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores y el pueblo brasileño por los hechos sufridos el último domingo", cierra el mensaje.