"Cuevas" cobran hasta 5% para cambiar billetes viejos de dólares

En realidad, se vieron forzados a tomar esta medida debido a que la gente empezó a negarse a recibir los billetes más antiguos, especialmente los de u$s100, que son los más demandados. Esto se debe a que la mayoría de los compradores lo hacen con la finalidad del ahorro, por lo que prevén tenerlos en su poder por mucho tiempo. Además de la fecha de emisión de la moneda, suelen ser billetes que estuvieron por años bajo el “colchón”, con el lógico deterioro del papel, algunos con manchas y hasta olor a humedad. Por lo tanto, al no ser aceptados por los compradores, generan un abultado stock en las “cuevas” que no pueden colocar esos papeles. Ante la reticencia del público, los operadores mayoristas decidieron dejar de recibir estos billetes más antiguos, lo que obligó a las casas informales a imitar la medida. Vale aclarar que esta medida no implica que esos billetes no sean legales ya que todos los dólares en circulación, no importa el año de emisión, son válidos por política de Estados Unidos. Esto se trata de una particularidad argentina aunque se repite en otros países. En muchos lugares es posible que los comerciantes se nieguen a que se les pague con papeles de series viejas. Se calcula que el 80% de los billetes de u$s100 están fuera de Estados Unidos.