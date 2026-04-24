Declaran de interés público la remodelación integral de la terminal de Retiro

El proyecto será ejecutado con financiamiento privado bajo el régimen de concesión y apunta a transformar la estación en un nodo intermodal moderno y con mayor actividad comercial.

La iniciativa se enmarca en el Régimen de Iniciativa Privada aprobado en 2024, que permite impulsar proyectos de infraestructura con financiamiento privado.

El Gobierno nacional oficializó la declaración de interés público para la iniciativa privada destinada a la renovación de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro . La medida se formalizó a través del Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial y habilita el avance de un proyecto de gran escala sin aporte del Tesoro Nacional .

La propuesta fue presentada ante el Ministerio de Economía por un grupo de empresas y contempla la remodelación, ampliación, puesta en valor, operación y explotación comercial del predio. El plan prevé transformar la terminal en un centro intermodal que integre distintos medios de transporte y mejore la experiencia de los usuarios.

Según el texto oficial, la iniciativa busca reposicionar a Retiro como un nodo clave del sistema de movilidad metropolitano y nacional , incorporando nuevos servicios, optimizando la infraestructura existente y promoviendo una mayor integración urbana.

El proyecto se desarrollará bajo el esquema de concesión de obra pública, por lo que el adjudicatario asumirá la administración, operación y mantenimiento de la terminal , además de ejecutar mejoras edilicias, reforzar los sistemas de seguridad y ampliar la oferta de servicios y actividades comerciales.

El proyecto se desarrollará bajo el esquema de concesión de obra pública, por lo que el adjudicatario asumirá la administración, operación y mantenimiento de la terminal.

Desde el Ministerio de Economía se indicó que la propuesta cuenta con viabilidad técnica, económica y financiera, tras las evaluaciones realizadas por distintas áreas del Estado, entre ellas la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que consideró adecuada la descripción del proyecto y sus beneficios operativos.

Además, intervinieron organismos técnicos como la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas, que dieron conformidad a los lineamientos generales. El proyecto apunta a mejorar el funcionamiento del sistema y aumentar el flujo de pasajeros y cargas, a partir de nuevas obras y servicios complementarios.

La iniciativa también prevé impactos en términos de accesibilidad, sostenibilidad y desarrollo urbano, con el objetivo de reducir desigualdades, mejorar la conectividad y generar una plataforma de usos múltiples con impacto económico y social.

La inversión vendrá del sector privado

Tras la declaración de interés público, el Ministerio de Economía deberá convocar a una licitación en un plazo de 60 días, en la que se definirán las condiciones para la adjudicación del proyecto.

En paralelo, el decreto dispone la derogación de la licitación previa iniciada en 2015 y establece que la operación actual de la terminal continuará bajo el esquema vigente hasta que se adjudique la nueva concesión. La iniciativa se enmarca en el Régimen de Iniciativa Privada aprobado en 2024, que permite impulsar proyectos de infraestructura con financiamiento privado.