Del dólar a Warren Buffett: cómo se reconfigura el ADN del inversor argentino en el nuevo mapa financiero

Sobre las inversiones basadas en objetivos

Tomás Camussi, CEO de BeeWe, una startup cordobesa de finanzas, plantea que en América Latina, millones de personas no invierten “no porque no quieran, sino porque no pueden, no saben o desconfían”. Y es que en contextos de inflación crónica, crisis recurrentes, alta informalidad laboral y sistemas financieros percibidos como complejos o elitistas, hablar de "inversión" suena ajeno, distante o directamente riesgoso, desliza Camussi.