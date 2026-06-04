La FIFA presentó un sistema que calificará a los jugadores del 1 al 10 en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









A partir de datos oficiales y algoritmos del propio organismo, se analizarán facetas de ataque, creatividad y defensa.

La FIFA publicará un ranking de los mejores 100 futbolistas en cada faceta. FIFA

A una semana del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció este jueves el lanzamiento de las Clasificaciones de Rendimiento Acumulado. Es un sistema tecnológico que estrenarán en esta competencia y que evaluará el desempeño individual de los futbolistas en tiempo real a lo largo de la Copa del Mundo.

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Esta herramienta fue desarrollada a partir de datos oficiales de partidos y algoritmos de la propia FIFA, con respaldo de Aramco, socio exclusivo del organismo en el sector de energía. Esta innovación brindará información objetiva sobre el rendimiento de los jugadores en distintas facetas básicas del juego, según anunció la organización en su página web.

El sistema fue creado por expertos bajo la dirección de Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA. "El rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo. Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa, con lo que se establecerá un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual en el fútbol", declaró el exentrenador del Arsenal.

fifa El sistema fue creado por expertos del fútbol bajo la dirección de Arsène Wenger, encargado de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA.

En todos los casos, los jugadores recibirán una calificación del 0 al 10, si es que juegan al menos 20 minutos. Estas clasificaciones se publicarán por primera vez cuando todos los equipos hayan disputado al menos un partido de la primera fase del Mundial. Luego de ese momento, estarán disponibles máximo cuatro horas después de haber finalizado cada encuentro. La FIFA difundirá rankings con los mejores 100 jugadores en cada categoría.

"En Aramco, los datos y la tecnología desempeñan una función esencial a la hora de impulsar la innovación en nuestra empresa y generar un cambio a gran escala. Estamos orgullosos de colaborar con la FIFA en este proyecto pionero basado en datos, que acercará a los aficionados al fútbol mediante información y análisis que enriquecerán su experiencia durante la Copa Mundial de la FIFA", comentó Khalid A. Al Zamil, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Aramco. El objetivo de la FIFA es democratizar el acceso a la información y ofrecerle la posibilidad a todas las selecciones participantes las mismas posibilidades de análisis indistintamente de sus recursos. fifa-2 Esta herramienta tendrá en cuenta datos oficiales de partidos y algoritmos de inteligencia artificial de la propia FIFA. Qué categorías tendrá en cuenta la FIFA en el ranking Ataque : Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes.

: Aquellos que pueden ejecutar acciones de ataque decisivas en los momentos más importantes. Creatividad: Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque.

Jugadores que pueden vincular la calidad de la visión y la ejecución para desbloquear el ataque. Defensivos : Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales.

: Jugadores que anticipan el peligro y realizan acciones defensivas cruciales. Defensa del arco : Arqueros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área.

: Arqueros capaces de ser decisivos a la hora de defender su portería, con una fuerte presencia y autoridad para dominar su área. En posesión del balón: Arquero dinámicos en su análisis del juego y en la toma de decisiones para ejecutar la distribución correcta, especialmente en las transiciones defensivas a ofensivas.