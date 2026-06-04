El tratamiento especial que recibió Julián Álvarez para llegar en condiciones al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Hoy por la mañana recibió plasma rico en plaquetas para reducir la inflamación de su tobillo y recuperar los tejidos dañados.

Julián Álvarez se entrenó el miércoles en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas del plantel. Prensa AFA

En medio de la preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 hay un jugador clave que preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Julián Álvarez todavía no se recupera de su lesión en el tobillo y comenzó un tratamiento nuevo para llegar en condiciones al debut mundialista.

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Si bien la AFA había anunciado el alta médica del jugador y pudo entrenar el lunes con el equipo, el miércoles no saltó al campo de juego. Había respondido bien a las exigencias, pero al enfriarse post práctica se resintió del esguince de grado 1 en el tobillo izquierdo. Ayer hizo trabajos diferenciados en el gimnasio junto a uno de los fisioterapeutas de la selección.

Hoy a la mañana se realizó un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP), una terapia regenerativa que usa su propia sangre para estimular los tejidos afectados por medio de una inyección. El objetivo es reducir la inflamación y recuperar los tejidos lastimados al recibir su sangre centrifugada con las plaquetas concentradas. Este tratamiento le permite al delantero una regeneración rápida y natural.

prensa-afa-julian-alvarez-2 El cuerpo técnico apunta a que Álvarez esté listo para el primer partido del Mundial frente a Argelia el 16 de junio. Prensa AFA

Al haber recibido la inyección por la mañana, Álvarez podría entrenarse en el campo de juego este jueves por la tarde de Estados Unidos, en la última práctica antes de que el plantel viaje a Texas para el amistoso contra Honduras.

Se monitoreará su progreso para ver si llega a jugar los amistosos. Pero el objetivo principal es que el jugador del Atlético de Madrid llegue en condiciones para el debut mundialista frente a Argelia. Cuándo se lesionó Julián Álvarez El delantero de la Selección Argentina se había lesionado con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal. Los médicos confirmaron un esguince de grado 1. Sin embargo y pese al dolor, Julián jugó la vuelta de ese partido infiltrado, lo que terminó de perjudicar la zona afectada.