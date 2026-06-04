Francia perdió contra Costa de Marfil en la antesala del Mundial 2026

Los costamarfileños dieron el batacazo y le ganaron a la dos veces campeona del mundo por 2 a 1

Costa de Marfil derrotó por primera veza en su historia a la selección de Francia

A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Francia se enfrentó contra Costa de Marfil como último partido preparatorio y, ante la sorpresa de varios, cayó por 2 a 1 este jueves en el Stade de La Beaujoire, en Nantes. Los franceses debutarán en el certamen mundialista frente a otra selección del continente africano: Senegal. Los marfileños, por su parte, le ganó por primera vez en la historia a los galos y llegan de la mejor manera al primer enfrentamiento mundialista contra una de las selecciones favoritas en Sudamérica: Ecuador.

El encuentro comenzó con los galos siendo los dueños de la posición y de las oportunidades claras. Tan así fue que a los 45 minutos de la primera parte, tras un despeje fallido en el fondo de Costa de Marfil y a una buena anticipación de Ibrahima Konaté, Ryan Cherki recibió la pelota, amagó a dos jugadores y desde el borde del área le pegó con su pierna derecha para colocarla en el poste inferior izquierdo del arquero Yahia Fofana y así marcar el 1 a 0 momentáneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipenatciv/status/2062643171499131028&partner=&hide_thread=false Victoire des Éléphants de Côte d’Ivoire sur la France



Bien joué les gars #ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/wanWl7NEN6 — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire (@equipenatciv) June 4, 2026

Ya en el segundo tiempo, Didier Deschamps decidió hacer 5 cambios antes del comienzo para darle mayor oportunidad a los jugadores para que ganen confianza de cara al Mundial, y los costamarfileños lo aprovecharon. Del 37% de posición pasaron al 44 y tuvieron tan solo dos oportunidades claras, las cuáles le amargaron la noche francesa. El primero de Los Elefantes llegó a los 52 minutos, tras una gran jugada colectiva entre los defensores y el mediocampo, el lateral derecho Guéla Doué, hermano de Désiré, se desmarcó por el medio, quedó mano a mano contra Mike Maignan y marcó el empate.

32 minutos después, a los 84´, el autor del primer tanto asistió con un gran centro desde la derecha a Amad Diallo, quién sentenció el 2 a 1 final. Al término del partido, todos los fanáticos de Costa de Marfil estallaron en gritos y abrazos para el hito que consiguió su selección: ganarle a Francia de local.

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(Gentileza: captura de TV ESPN)

Las agendas de los equipos

La selección de Francia buscará dejar atrás lo ocurrido en Qatar 2022, tras perder la final por penales contra Argentina, e intenará ir a por su tercera estrella. Formará parte del Grupo I con Noruega, Irak y Senegal.

Vs Senegal . Martes 16 de junio a las 16 horas

. Martes 16 de junio a las 16 horas Vs Irak . Lunes 22 de junio a las 18 horas

. Lunes 22 de junio a las 18 horas Vs Noruega. Viernes 26 de junio a las 16 horas

La selección de Costa de Marfil intentará salir de la fase de grupos, debido a que en sus tres participaciones anteriores no pudo pasar a la siguiente fase, y gracias a este nuevo sistema de clasificación, en donde los ocho mejores terceros clasifican a dieciseisavos de final, van a tener más posibilidades. Compartirá el Grupo E con Curazao, Alemania y Ecuador.