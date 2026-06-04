El dólar blue sumó tres jornadas sin subas y volvió a quedar por debajo del oficial

La cotización informal terminó a $1.435 para la venta, en una rueda en la que el mayorista retrocedió, pero siguió por encima del paralelo.

El dólar blue cerró estable y quedó por debajo del mayorista, en una rueda marcada por el cumplimiento de la meta anual de compras de reservas del Banco Central.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La cotización informal se mantuvo estable por tercera jornada consecutiva y volvió a quedar por debajo del tipo de cambio mayorista , en una rueda en la que el dólar oficial cayó por primera vez en la semana.

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El movimiento se dio en un contexto particular para el mercado cambiario, ya que el Banco Central alcanzó la meta anual de compras de reservas. La autoridad monetaria llegó a ese objetivo luego de haber incumplido la pauta el año pasado, cuando priorizó sostener la estabilidad cambiaria antes que forzar una mayor acumulación de divisas.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.437 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.513,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de junio

El dólar MEP cerró a $1.457,61 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.507,74, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.920, según Binance.