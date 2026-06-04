El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La cotización informal se mantuvo estable por tercera jornada consecutiva y volvió a quedar por debajo del tipo de cambio mayorista, en una rueda en la que el dólar oficial cayó por primera vez en la semana.
El dólar blue sumó tres jornadas sin subas y volvió a quedar por debajo del oficial
La cotización informal terminó a $1.435 para la venta, en una rueda en la que el mayorista retrocedió, pero siguió por encima del paralelo.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 4 de junio
El movimiento se dio en un contexto particular para el mercado cambiario, ya que el Banco Central alcanzó la meta anual de compras de reservas. La autoridad monetaria llegó a ese objetivo luego de haber incumplido la pauta el año pasado, cuando priorizó sostener la estabilidad cambiaria antes que forzar una mayor acumulación de divisas.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 4 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.437 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 4 de junio
El dólar CCL cerró a $1.513,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de junio
El dólar MEP cerró a $1.457,61 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.507,74, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.920, según Binance.
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