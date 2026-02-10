El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por un funcionario cercano a la senadora Patricia Bullrich. La noticia se dio a conocer este martes, luego de que Walter Federico Klix, acusara al exjugador ante el Fuero Penal Federal, por administración fraudulenta.
Denuncian a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca
Un funcionario del Ministerio de Seguridad lo acusó de montar un sistema ilegal para el manejo de socios y entradas. Asegura tener más de cien testigos, chats y videos.
Kilx es Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo N° 113.265, en el Juzgado Criminal y Correccional N°39 a cargo de Santiago Bignone. El funcionario del gobierno y socio Xeneize, asegura que puede probar que el presidente de Boca diseño “un esquema mafioso” y "mercado negro". Esta presunta red “se manipulan y distribuyen entradas". Según el mismo Kilx, hay 102 testigos que pueden respaldar su acusación, con chats y videos del tema.
La segunda denuncia de Walter Federico Klix contra Juan Román Riquelme
No es la primera vez que Klix lleva a Riquelme a los tribunales. En mayo de 2025, el funcionario ya había denunciado al presidente de Boca por presunta asociación ilícita, en una causa que también apuntaba a la conducción del club y a su círculo de confianza.
En aquella oportunidad, la presentación judicial solicitó investigar irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la presunta desaparición de 50.000 prendas deportivas, hechos que, según el denunciante, no respondían a simples desajustes administrativos sino a una operatoria sistemática.
Manipulación fraudulenta
Uno de los ejes centrales de la acusación vuelve a ser el acceso a la categoría de socio activo.
“No se trata de un error aislado, sino de un sistema deliberadamente diseñado de prebendas, clientelismo y corrupción interna”, señala el escrito judicial. En ese esquema, asegura, los trámites se aceleran a cambio de apoyo político o dinero.
Según la denuncia, quienes llevan diez, quince o hasta veinte años aguardando su promoción ven cómo otros socios recién incorporados ascienden de forma exprés.
