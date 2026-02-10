Denuncian a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca + Seguir en









Un funcionario del Ministerio de Seguridad lo acusó de montar un sistema ilegal para el manejo de socios y entradas. Asegura tener más de cien testigos, chats y videos.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, quedó nuevamente en el centro de una denuncia penal impulsada por un socio del club y funcionario nacional.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por un funcionario cercano a la senadora Patricia Bullrich. La noticia se dio a conocer este martes, luego de que Walter Federico Klix, acusara al exjugador ante el Fuero Penal Federal, por administración fraudulenta.

Kilx es Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo N° 113.265, en el Juzgado Criminal y Correccional N°39 a cargo de Santiago Bignone. El funcionario del gobierno y socio Xeneize, asegura que puede probar que el presidente de Boca diseño “un esquema mafioso” y "mercado negro". Esta presunta red “se manipulan y distribuyen entradas". Según el mismo Kilx, hay 102 testigos que pueden respaldar su acusación, con chats y videos del tema.

La segunda denuncia de Walter Federico Klix contra Juan Román Riquelme No es la primera vez que Klix lleva a Riquelme a los tribunales. En mayo de 2025, el funcionario ya había denunciado al presidente de Boca por presunta asociación ilícita, en una causa que también apuntaba a la conducción del club y a su círculo de confianza.

En aquella oportunidad, la presentación judicial solicitó investigar irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la presunta desaparición de 50.000 prendas deportivas, hechos que, según el denunciante, no respondían a simples desajustes administrativos sino a una operatoria sistemática.

Manipulación fraudulenta Deportes - Riquelme (N_opt.jpeg Uno de los ejes centrales de la acusación vuelve a ser el acceso a la categoría de socio activo.

“No se trata de un error aislado, sino de un sistema deliberadamente diseñado de prebendas, clientelismo y corrupción interna”, señala el escrito judicial. En ese esquema, asegura, los trámites se aceleran a cambio de apoyo político o dinero. Según la denuncia, quienes llevan diez, quince o hasta veinte años aguardando su promoción ven cómo otros socios recién incorporados ascienden de forma exprés.