El motivo médico que frenó la llegada de Cetré a Boca: los detalles

Cuando parecía que el pase del delantero colombiano de Estudiantes a Boca estaba hecho, una anomalía saltó en la revisión médica y frenó la transferencia. ¿Riquelme decidirá comprarlo igual?

La llegada del delantero colombiano Edwuin Cetré a Boca quedó suspendida por el momento, a pesar de que los clubes involucrados ya llegaron a un acuerdo económico, debido a problemas en la revisión médica.

El jugador de 28 años presentó anomalías en los exámenes cardiológicos que se le realizaron, que también habrían hecho caer su incorporación a Athletico Paranaense de Brasil, en las últimas semanas.

De todas formas, el pase todavía no está caído: resta determinar si la dirigencia del “Xeneize” decide contratar al colombiano de todas formas o desiste de comprar su ficha.

Teniendo historial en cuanto a pases caídos por inconvenientes en las revisiones médicas, Boca optó por realizarle estudios exhaustivos al extremo de Estudiantes, los cuales arrojaron anomalías en el apartado cardiológico.

Con el traspaso acordado por el 100% de la ficha, la cual se divide en mitades iguales entre Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia , ahora la decisión está en manos de la dirigencia del club "Xeneize".

En horas clave del mercado de pases, el presidente Juan Román Riquelme deberá determinar si abona cerca de cinco millones de dólares por el colombiano, si se modifican las condiciones o si el problema cardíaco sufrido por el delantero hace caer su incorporación.

El club ya cuenta con una plaza disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia (vence este jueves), pero busca ampliar su margen de maniobra. Se concrete o no el arribo de Cetré, la dirigencia tiene claro que el plantel necesita más caras nuevas.

Independientemente del destino del colombiano, Boca irá a la carga por dos puestos clave: un centrodelantero y el principal apuntado es Ignacio Russo, el atacante de Tigre, quien es del gusto del cuerpo técnico para reforzar la delantera, y un mediocampista ofensivo, ya que se busca un generador de juego, aunque el nombre se mantiene bajo estricta reserva.