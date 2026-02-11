Tras la complicación médica, Boca realizó una nueva oferta por Cetré: la respuesta de Estudiantes + Seguir en









Tras los estudios médicos que frenaron el pase, Boca realizó esta tarde una nueva oferta por el extremo colombiano. El cambio de condiciones no es del agrado de Estudiantes de La Plata.

Tras los estudios médicos que dejaron suspendida la contratación de Edwuin Cetré, el extremo colombiano volvió a entrenarse en City Bell con Estudiantes. Mientras tanto, en Boca no tiran la toalla y esta tarde enviaron una nueva oferta. La misma es un préstamo con opción de compra.

Con un nuevo informe médico en manos de los especialistas, desde el “Xeneize” decidieron modificar las condiciones iniciales de la negociación y enviaron una oferta para incorporar al extremo a préstamo con opción de compra, en lugar de ejecutar directamente la adquisición del pase.

Según trascendió, los valores de la opción se mantendrían en los mismos términos ya acordados: cinco millones de dólares por el 100% de la ficha, cifra que se divide entre Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín (DIM), institución que posee el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Sin embargo, Estudiantes de La Plata, que hasta hace horas daba por concretada la transferencia, rechazó este nuevo ofrecimiento. La dirigencia del club platense entiende que el colombiano no tiene problemas físicos para jugar y que se trata de una maniobra para que le quiten a su figura por menos dinero.

Pero eso no es todo. La dirigencia del "Pincha" ahora le ofrecerá una renovación de contrato a Cetré por un año más, ya que su contrato actual finaliza en diciembre. El colombiano podría volver a jugar este fin de semana justo en el clásico ante Gimnasia.

Por el momento, ni Estudiantes ni Boca emitieron comunicados oficiales sobre la situación, aunque se espera que en las próximas horas haya novedades que confirmen definitivamente la transferencia o la caída del pase. Mientras tanto, Cetré entrena en City Bell y aguarda una resolución que puede cambiar su presente inmediato.