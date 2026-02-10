Juan Román Riquelme le puso plazo a Claudio Úbeda: cuatro partidos o el ciclo se termina + Seguir en









Tras la dura caída ante Vélez, la dirigencia Xeneize condicionó la continuidad del entrenador a una racha perfecta de resultados. El margen de error se agotó.

Claudio Úbeda quedó bajo evaluación estricta luego de la derrota contra Vélez.

La derrota frente a Vélez en Liniers golpeó de lleno al ciclo de Claudio Úbeda. Puertas adentro del predio Pedro Pompilio, se terminó la paciencia y la conducción encabezada por Juan Román Riquelme resolvió atar la continuidad del entrenador a una condición tan clara como extrema: ganar todo lo que viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El revés provocó una charla interna entre el presidente, el cuerpo técnico y el plantel, un encuentro tenso que dejó al DT en una posición límite. A partir de ahora, Úbeda deberá sumar los 12 puntos en disputa en los próximos compromisos si pretende seguir al frente del equipo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. No hay grises ni margen para tropiezos.

Una seguidilla decisiva y sin excusas ubeda boca En el calendario inmediato, Boca tendrá dos partidos en La Bombonera, frente a Platense y Racing, además del cruce ante Gimnasia de Mendoza y el debut por Copa Argentina en Salta, ante Gimnasia de Chivilcoy. Contra el único encuentro como visitante, ante Lanús, fue postergado por la participación del Granate en la Recopa Sudamericana.

Así, el análisis será partido a partido. Las dudas sobre su continuidad no son nuevas, pero se profundizaron en este arranque de 2026. Si bien durante buena parte de 2025 el equipo mostró algunos indicios de crecimiento, la eliminación frente a Racing y decisiones polémicas —como la salida de Exequiel Zeballos— comenzaron a desgastar su imagen.

Las derrotas recientes ante Estudiantes y Vélez, ambas fuera de casa, terminaron de encender las alarmas. En paralelo, Riquelme expresó su fuerte malestar con el plantel, especialmente por el bajo rendimiento como visitante. En una reunión en el Predio de Ezeiza, el mensaje fue directo: no encuentra explicación a la imagen del equipo lejos de La Bombonera.

Ese llamado de atención no fue solo para el entrenador. También hubo una advertencia para los jugadores: los próximos cuatro partidos deben ganarse sí o sí. En Boca, el crédito se agotó y el tiempo empezó a correr.