Se presentaron las nuevas camisetas alternativas de River y Boca: cómo son los modelos + Seguir en









La marca que viste a los dos clubes presentó las nuevas terceras camisetas de River Plate y Boca Juniors para la temporada 2026.

Se presentaron las nuevas camisetas alternativas de River y Boca

La marca de las tres tiras presentó las nuevas terceras camisetas de River Plate y Boca Juniors para la temporada 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva camiseta de River presenta como novedad el retorno del icónico color violeta, en este caso acompañado con la tradicional banda roja. Esta casaca se completa con la inscripción “Grandeza”, el lema del club, ubicada en la parte posterior del cuello.

image Por su parte, la de Boca presenta una base blanca con banderas azul y oro aplicadas en el frente, inspirada en los murales que visten el barrio de La Boca con los icónicos colores xeneizes. En el dorso del cuello se destaca el lema “DALE BOCA DALE”, que representa un mural boquense.

image La versión profesional de las camisetas incorpora materiales con tecnología adidas HEAT.RDY, diseñada para un excelente confort y performance de los jugadores durante el partido. Por su parte, la camiseta en versión AERO READY otorga la comodidad necesaria a través de su tecnología de absorción. Ambas prendas están realizadas con materiales 100% reciclados.

Las nuevas camisetas de River Plate están a la venta a partir de hoy en la app de adidas, adidas.com.ar, tiendariver.com y en el adidas store de Museo River.

Mientras que las nuevas camisetas de Boca Juniors están a la venta a partir de hoy en la app de adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize. Próximamente las colecciones estarán también disponibles en comercios minoristas autorizados. Para más información, visitá adidas.com.ar/argentina y seguí a @adidasar en Instagram para unirte a la conversación.