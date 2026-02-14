Afirman que Boca presentó una oferta por el exRiver Adam Bareiro + Seguir en









El club habría ofertado u$s3 millones por el 100% del pase del delantero que actualmente integra el plantel de Fortaleza; River posee el 30% de la ficha.

En su paso por River, Bareiro disputó 16 partidos oficiales y acumuló 567 minutos sin convertir goles.

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores este año y está necesitado de, al menos, llegar lo más lejos posible. Con tantas lesiones de delanteros, la dirigencia boquense intenta generar otro bombazo y sumar a un exRiver. En las últimas horas formalizó una propuesta a Fortaleza por el delantero Adam Bareiro por un monto de u$s3 millones por el 100% del pase, según medios brasileños.

La evaluación de la oferta, de acuerdo con medios locales, se iniciará tras el partido de Fortaleza frente a San Paulo por el Campeonato Brasileirão 2026. En su paso por River, Bareiro disputó 16 partidos oficiales y acumuló 567 minutos sin convertir goles, registros que corresponden al segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2025.

Si la transferencia se concreta, River recibiría una parte de la operación, ya que conserva el 30% de los derechos económicos del jugador. En el contexto del plantel, Boca afronta problemas en el sector ofensivo por las ausencias reiteradas por lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Matías Jiménez; el cuerpo técnico incorporó jugadores de las divisiones inferiores y sumó a Santiago Ascacibar y Ángel Romero como refuerzos.

