¡Adentro! Alejandro Coccia se suma a C5N







El destacado relator y comentarista se suma a la señal líder de noticias de la Argentina para traer todas las novedades del rugby y de Los Pumas.

Alejandro Coccia es periodista deportivo desde 1982. Se desempeñó como redactor, conductor de programas especializados, y su relato es la voz característica del rugby argentino.

El mundo del rugby tendrá su lugar en la pantalla de C5N y con un periodista de lujo como lo es Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

Con su ya clásico "Aaaaaaadentro" cuando la ovalada cruza entre los postes de la H, Coccia se suma a la señal líder de noticias de la Argentina para traer todas las novedades del rugby y de Los Pumas.

coccia c5n El origen del "Aaaaaaadentro" El "Negro" inmortalizó su latiguillo allá por el año 1998 durante un partido de Los Pumas frente a Gales, en tierras británicas. "Adentro", cantó cuando la pelota pateada por Felipe Contepomi sumó para la Argentina en ese match que terminó en derrota.

Pero se volvió un clásico durante el Mundial de 1999, también en Gales, en el que Los Pumas alcanzaron de manera heroica los cuartos de final gracias a la precisión de Gonzalo Quesada para patear a los palos. "Metía de todos lados así es que había que decirlo seguido", contó en una entrevista.

