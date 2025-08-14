La echaron de su club por un video, ganó miles de dólares en OnlyFans y ahora busca su revancha en el fútbol

Se trata de la deportista inglesa Madelen Wright. Ahora, tendrá su revancha en el fútbol de la mano del Chatham Town, equipo que disputa la National League femenina.

La futbolista inglesa, Madelene Wright , fue anunciada como la nueva incorporación del Chatham Town, equipo que disputa la National League femenina, en el ascenso británico. La delantera de 26 años llega así a su quinto equipo, con una particular historia a sus espaldas: luego de varios años alejada de las canchas, en los que se dedicó a la creación de contenido en la plataforma para adultos OnlyFans , ahora busca su revancha en el deporte.

El fichaje fue confirmado luego de que el cuerpo técnico de su nuevo club evaluara su rendimiento y determinara que podía sumar al frente ofensivo del plantel que afrontará una nueva temporada en la quinta división del futbol femenino inglés. La noticia de la llegada de Wright produjo de inmediato una gran reacción entre los simpatizantes del equipo , en una estrategia que busca sumar tanto dentro como fuera de la cancha.

Wright desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso británico, con pasos previos por Leyton Orient, Charlton Athletic y Chesham United. En los últimos meses, la futbolista se encontraba sin club y se sumó a los entrenamientos de pretemporada del Chatham Town con miras al inicio del nuevo campeonato. Finalizada esa etapa, la institución de Kent oficializó su incorporación a través de un mensaje en redes sociales: “Le damos una cálida bienvenida a Madelene ”, publicó el club, según consignó The Sun.

El anuncio generó entusiasmo entre los hinchas, que destacaron el potencial impacto de la jugadora tanto en el campo como fuera de él. “Ahí tenés aumentados los seguidores en Twitter y la asistencia”, comentó un usuario, mientras otro preguntó por el precio de los abonos de temporada ante la expectativa por su debut.

La futbolista de 26 años regresa al futbol tras estar 6 temporadas fuera de las canchas.

Así, Wright comenzará una nueva etapa en la que buscará su revancha en el fútbol luego de que su anterior club, el Charlton Athletic, finalizará su contrato tras una serie de polémicas que cambiarían temporalmente el rumbo de su carrera.

La expulsión de su anterior equipo y su llegada a OnlyFans

En detalle, el exclub de la futbolista terminó el vínculo tras la difusión de videos en Instagram que la dirigencia consideró inapropiados. En uno de ellos, se veía a Wright en el asiento trasero de un auto mientras un amigo estaba adelante junto a un perro colocado al volante. En otro, un joven sostenía una botella de champagne mientras varias mujeres, presuntamente amigas de Wright, inhalaban globos.

“Como club, estamos decepcionados con el comportamiento que no representa los estándares que mantiene el equipo”, comunicó Charlton Athletic Women’s Football Club. Luego de la rescisión, Wright reconoció: “Cuando todo sucedió, también entendí a cuántas personas había decepcionado. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada de mí misma por haberme mostrado bajo esa luz”.

image La futbolista declaró ganar más de u$s670.000 durante sus años en OnlyFans.

Tras el episodio, la deportista incursionó como modelo en OnlyFans, actividad con la que - según declaró - superó las 500.000 libras esterlinas en ingresos (más de u$s670.000). También trabajó con diversas marcas y fortaleció su presencia en redes sociales, donde cuenta con 300.000 seguidores, 3.000% más que su nuevo club.

Wright admitió que al principio dudó en involucrarse en la industria de contenido para adultos, pero afirmó que la decisión fue acertada para su desarrollo personal y profesional. Seis años después de alejarse del fútbol profesional, aceptó la propuesta del Chatham Town Women para disputar la próxima temporada.

La llegada de la jugadora es vista como una oportunidad para incrementar la asistencia a los estadios, en un contexto de crecimiento sostenido del fútbol femenino en Inglaterra. Especialistas y fanáticos coinciden en que su repercusión mediática y su actividad extradeportiva pueden traducirse en mayor visibilidad para la National League, así como en nuevos recursos por venta de entradas y promoción.

En un campeonato que busca competir en convocatoria frente a la Súper Liga y la Championship, la incorporación de figuras cuyo perfil excede lo deportivo se perfila como una estrategia clave para captar públicos y reforzar la presencia de los clubes en el mercado.