¿Neymar a Boca? La frase que encendió la ilusión y desató rumores en el mercado de pases

El astro brasileño posó con la camiseta del xeneize durante su visita a la Argentina. Además, un ídolo de la institución acrecentó los rumores.

En medio de la recta decisiva del semestre, con Boca Juniors enfocado en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura , un nombre inesperado irrumpió en la agenda del club como posible refuerzo para la segunda mitad del año . Se trata de Neymar, el astro brasileño que actualmente juega en el Santos .

El rumor comenzó a tomar fuerza tras un encuentro entre el brasileño y Ander Herrera en las instalaciones del club, en la previa del partido que Santos disputó ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana . Desde entonces, la posibilidad, lejana pero seductora, empezó a circular entre hinchas y medios.

Otro de los protagonistas que sumó leña al fuego fue Leandro Paredes , capitán de Boca, quien dejó en claro su vínculo con el brasileño: “hablo mucho con Ney, la verdad que tengo una relación muy buena, somos amigos . Lo esperamos si quiere venir a jugar la Libertadores”.

Quien terminó de instalar el tema fue Mauricio “Chicho” Serna , ex integrante del Consejo de Fútbol, que dejó declaraciones que rápidamente alimentaron la ilusión.

“Siempre en el Mundo Boca hay posibilidades. De hecho a mí, cuando estaba trabajando en el club, algunos empresarios me llamaban para ofrecerme a Neymar, pero después nunca avanzamos, nunca nada", relató el colombiano.

"No sé si era real o no, pero sí me lo habían ofrecido. ¿Si puede llegar? Ja, ja, todo puede ser. Ja, qué belleza, me tendría que volver para Buenos Aires para no perderme ningún partido”, expresó.

Más adelante, el colombiano se permitió fantasear: “No me pongan a soñar… bueno, soñar no cuesta nada. Boca es capaz de todo. Boca es capaz. Quién no quisiera ver con la camiseta del club que ama a Neymar. Por más que le haya costado retomar el ritmo, el nivel, es de los jugadores de las últimas épocas que les arranca una sonrisa a los amantes del fútbol”.

Aún no hay negociaciones entre Neymar y Boca

Hasta el momento, no existen gestiones formales por el brasileño. Sin embargo, en el entorno del club saben que una oportunidad de ese calibre difícilmente pase desapercibida para Juan Román Riquelme, quien suele evaluar este tipo de escenarios si aparecen opciones concretas.

En paralelo, Serna también se refirió a la posible llegada de Paulo Dybala, otro nombre que suena con fuerza.

“Quién no quisiera tener a un campeón del mundo… No tengo ninguna información porque no formo parte del Mundo Boca, pero sí por lo que sale y porque cuando estaba en Boca siempre aparecía su nombre”, manifestó.

Chicho Serna sobre Neymar Chicho Serna habló de una posibe llegada de Neymar. Radio Splendid

Desde Europa y Brasil también hablan del tema

El rumor no solo se instaló en Argentina. Medios internacionales como Mundo Deportivo señalaron que Neymar se sintió especialmente valorado durante su paso por Buenos Aires.

“Efectivamente, Neymar quedó muy conmovido por el recibimiento que tuvo en Buenos Aires. En los últimos tiempos, su situación en Brasil es muy difícil. No se siente reconocido, considera que lo culpan por todo y está muy afectado con el tema de la convocatoria con la Selección Brasileña. En cambio, Neymar se sintió muy respetado y se fue agradecido de Argentina”, publicó el medio español.

Actualmente, el delantero tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026, aunque no se descarta que su vínculo pueda interrumpirse antes si el contexto deportivo no mejora.

Las posibilidades de Neymar para ir al Mundial 2026

Más allá de los rumores, el futuro de Neymar también está condicionado por su situación en la Selección de Brasil. Su posible convocatoria al Mundial 2026 aparece como un factor determinante.

Todo indica que Carlo Ancelotti no lo tendría entre sus prioridades, aunque el jugador aún mantiene la esperanza de ser convocado. Su rendimiento en los próximos meses podría ser decisivo para definir su próximo destino.

Por ahora, la llegada de Neymar a Boca Juniors se mantiene en el terreno de las especulaciones. Sin negociaciones concretas, pero con señales que alimentan la fantasía, el nombre del astro brasileño volvió a instalarse en el radar del fútbol argentino.

En el “Mundo Boca”, como dijo Serna, todo parece posible. Y eso, al menos por ahora, alcanza para ilusionar.