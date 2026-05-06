Boca: el video de la dura patada de Santiago Ascacibar de tarjeta roja al jugador de Barcelona de Ecuador + Seguir en









El mediocampista vio la roja directa tras una acción violenta y dejó al equipo de Claudio Úbeda con diez jugadores en un partido clave del Grupo D.

Criminal patada de Ascacibar a Céliz

La noche de Boca Juniors en la Copa Libertadores estuvo marcada por un episodio que cambió el desarrollo del encuentro frente a Barcelona de Ecuador. A los 35 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar fue expulsado tras protagonizar una jugada que rápidamente generó controversia.

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El volante, con pasado en Estudiantes de La Plata, impactó con una patada sobre la cabeza de Milton Céliz, quien se encontraba en el suelo. El árbitro colombiano Carlos Betancur sancionó la acción con tarjeta roja directa, decisión que fue respaldada tras la revisión del VAR, al considerar que se trató de una conducta violenta.

Un partido condicionado desde temprano La expulsión dejó a Boca Juniors en inferioridad numérica en un contexto ya complicado, con un campo de juego afectado por la lluvia y un desarrollo cargado de fricciones. Sin embargo, antes del cierre de la primera etapa, el propio Céliz también vio la roja tras un codazo, lo que equilibró nuevamente la cantidad de jugadores en cancha.

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El encuentro continuó con intensidad y oportunidades para ambos equipos, aunque el conjunto argentino no logró capitalizar sus chances. En el complemento, Héctor Villalba marcó el único gol del partido y le dio la victoria al equipo ecuatoriano.

Con este resultado, Boca Juniors suma su segunda derrota consecutiva en el grupo y comparte puntaje con Universidad Católica y Cruzeiro, aunque la diferencia de gol lo deja en una posición comprometida. El próximo compromiso será determinante para sus aspiraciones de avanzar en el certamen continental.