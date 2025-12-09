¿Alentará por su rival? Racing campeón, la única vía para que Independiente juegue la Copa Sudamericana 2026 + Seguir en









El "Rojo" necesitará que la "Academia" se consagre campeón del Torneo Clausura 2025 para acceder a la próxima edición del certamen internacional.

¿Alentará por su rival? Racing campeón, la única vía para que Independiente juegue la Copa Sudamericana 2026

La victoria del pasado domingo de Racing frente a Boca por 1-0 dejó a Independiente entre la espada y la pared si quiere disputar la Copa Sudamericana 2026, ya que para ello deberá aguardar a que la "Academia" se consagre campeón del Torneo Clausura 2025.

La "Academia" de Gustavo Costas se medirá ante Estudiantes de La Plata, que venció este lunes por la mínima a Gimnasia y Esgrima, el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Por su parte, Independiente estará atento a dicho encuentro ya que una victoria de su eterno rival le dará acceso al certamen internacional del próximo año.

No obstante, al tratarse del rival de toda la vida, los hinchas de los "Diablos Rojos" se encuentran ante una gran disyuntiva ya que deberán poner en la balanza si prefieren que su clásico se consagre campeón del fútbol argentino y participar de la Sudamericana o si prefieren un triunfo del ‘Pincha’ y quedarse sin disputar competencias internacionales.

Los comandados por Gustavo Quinteros, previamente con Julio Vaccari al mando, habían realizado un gran primer semestre en el que alcanzaron las semifinales del Torneo Apertura y clasificaron a los octavos de final de la competición internacional de segundo orden.

Sin embargo, la segunda mitad del 2025 Independiente se desdibujó y quedó afuera no solo de los Playoffs del Clausura sino también del acceso directo a las copas, por lo que un triunfo de Racing liberará el cupo necesario para que el ‘Rojo’ pueda decir presente en la Copa Sudamericana.