Francisco Cerúndolo protagonizó una remontada épica ante Taylor Fritz y alcanzó su máxima instancia en el US Open

El número uno del tenis nacional revirtió dos sets de desventaja, se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y alcanzó por primera vez los octavos de final en Flushing Meadows.

Francisco Cerúndolo firmó una de las victorias más impactantes de su carrera este sábado. El número uno del tenis argentino estuvo contra las cuerdas frente al local Taylor Fritz , pero protagonizó una remontada memorable y avanzó por primera vez a los octavos de final del US Open.

Después de tres horas y 43 minutos de batalla en el Arthur Ashe Stadium , el argentino se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 ante el décimo jugador del ranking mundial y noveno preclasificado del torneo.

El comienzo pareció encaminar el encuentro hacia una victoria del estadounidense. Fritz aprovechó el respaldo del público, controló los primeros intercambios y se quedó con los dos parciales iniciales. Cerúndolo, sin embargo, se negó a entregar el partido.

El bonaerense elevó su nivel con el servicio, comenzó a incomodar al estadounidense desde la devolución y encontró el quiebre que necesitaba para llevarse el tercer set. La reacción se extendió al cuarto parcial y forzó una definición cargada de tensión.

En el quinto set, Cerúndolo sostuvo la intensidad y completó la hazaña con otro 6-4 . El argentino terminó el encuentro con 10 aces , ganó el 81% de los puntos disputados con su primer saque y concretó seis quiebres para derribar al finalista de la edición 2024.

FRAN'S FINEST HOUR



On his Ashe debut, Francisco Cerundolo stages a jaw-dropping comeback to take out Fritz 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/mU6t7jKFz9 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

La emoción de Cerúndolo después de la remontada ante Fritz

Tras consumar la victoria, Cerúndolo reconoció que comenzó el encuentro condicionado por los nervios y destacó el nivel de su rival. “No sé cómo hice. Él estaba jugando mejor que yo, pero fui paso a paso. Es un rival increíble, jugó la final acá. Es fantástico ganar mi primer partido en el Arthur Ashe. Empecé el partido muy tenso”, expresó a pie de cancha.

Además, celebró el respaldo recibido durante el encuentro y lanzó un pedido para su próximo compromiso: “Espero que, a pesar de no ser el local, el público lo haya disfrutado. Espero tenerlos de mi lado en la próxima ronda”.

Dos remontadas seguidas y un estreno histórico para Cerúndolo

La victoria adquiere todavía más dimensión por el desgaste que Cerúndolo acumulaba en Nueva York. En la ronda anterior también necesitó cinco sets y casi cuatro horas para vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-6 (7), 4-6, 6-3 y 6-3.

Fritz, en cambio, llegaba sin haber cedido parciales y luego de aplastar al italiano Mattia Bellucci por 6-0, 6-1 y 6-1. El estadounidense aparecía como amplio favorito, pero Cerúndolo resistió el desgaste, recuperó dos sets de desventaja y le puso fin a su recorrido.

A sus 28 años, el argentino ingresó por primera vez en la segunda semana del Grand Slam estadounidense. Es su cuarta clasificación a los octavos de un torneo grande, después de haber alcanzado esa instancia en Roland Garros 2023 y 2024 y en el Abierto de Australia 2026.

Cerúndolo se convirtió además en el segundo representante nacional entre los 16 mejores del certamen, junto con Tomás Martín Etcheverry. Su próximo rival saldrá del encuentro entre el belga Alexander Blockx y el italiano Flavio Cobolli.