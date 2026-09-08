Francisco Cerúndolo (25°) vivió la mejor actuación de su carrera en el US Open al alcanzar los octavos de final, pero quedó eliminado tras perder ante el belga Alexander Blockx (34°) en un partido de 3:15 horas que finalizó 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7.
Francisco Cerúndolo perdió y quedó eliminado en los octavos de final del US Open
El último tenista argentino en carrera cayó ante el belga Alexander Blockx y quedó eliminado del último Gran Slam del año, en Estados Unidos.
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El encuentro mostró paridad desde el inicio, aunque Cerúndolo no pudo aprovechar las molestias físicas que arrastró su rival en los primeros games y terminó sucumbiendo ante la reacción del europeo.
Blockx, que pidió tiempo médico por dolores en el dorsal derecho durante el partido, llegó a quebrar el saque del argentino en el segundo juego del primer set y se quedó con el parcial por 6-3 luego de un error de Cerúndolo en un punto clave. El argentino reaccionó en el segundo set con buenos drives y logró igualar la historia tras quebrar en el quinto juego.
La diferencia de estilos —el juego agresivo de Cerúndolo buscando las líneas y la capacidad de contragolpe de Blockx— se evidenció en el tercer set: el porteño intentó ajustar sus golpes para evitar los recorridos del belga, pero empezó a acumular pelotas anchas y largas. En los momentos decisivos, Cerúndolo cometió errores puntuales, incluida una doble falta en el tercer set y una derecha larga en el cuarto que terminaron por definir la eliminatoria.
A pesar de la derrota, la campaña en Flushing Meadows representa un saldo positivo para Cerúndolo: alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open y escaló hasta el puesto 23° del ranking ATP en vivo, con la mira puesta en regresar al top 20.
Tras unos días de descanso y entrenamiento, Cerúndolo volverá al país para sumarse a la Selección argentina en la Copa Davis, que se disputará del 17 al 19 de septiembre en la provincia de Neuquén, donde Argentina enfrentará a Turquía con la ambición de regresar a los Qualifiers y pelear por su segunda corona en el certamen.
Blockx espera ahora al ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°) para conocer a su rival en cuartos de final.
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