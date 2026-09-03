Rompió su mala racha: Francisco Cerúndolo le ganó a Jan-Lennard Struff y avanzó por primera vez a la tercera ronda del US Open

El argentino venció 3 a 2 al alemán en un partido sufrido y cortó su mala racha en el Grand Slam, luego de tres eliminaciones anteriores que fueron muy prematuras.

Francisco Cerúndolo (25°) le ganó este jueves por la tarde a Jan-Lennard Struff (°44) por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, en tres horas y 53 minutos, por la segunda ronda del US Open . Con este resultado, “Fran” le puso fin a su mala racha en el torneo neoyorquino y logró avanzar a la tercera fase después de tres intentos fallidos.

En sus participaciones anteriores perdió siempre en la ronda que lo vio avanzar durante esta tarde. En 2023 cayó frente al checo Jií Veselý, en 2024 perdió contra su compatriota Tomás Martín Etcheverry y en 2025 fue eliminado por el suizo Leandro Riedi.

Luego de estos tropezones, el mayor de los Cerúndolo sigue en carrera y buscará ampliar su récord contra Taylor Fritz, top 10 en el ranking ATP, quien vapuleó por 3 sets a 0 a Mattia Bellucci (°95) en tan solo una hora y 37 minutos, por lo que el estadounidense llegará con mejor resto físico a la siguiente instancia. El partido entre ellos está estipulado para el sábado a las 12 horas (horario Argentina).

Durante el primer set tanto Francisco Cerúndolo como Jan-Lennard Struff fueron muy irregulares. Ambos consiguieron un quiebre por lado, hasta que el alemán se activó en el último saque del game del argentino y quebró las cosas para poner el 7-5

Ya en la segunda parte, los dos tenistas entraron en una zona de regularidad sin fallos. Todo cambió en el séptimo game cuando “Fran” tuvo tres chances de quiebre que no pudo aprovechar. A raíz de eso, Struff comenzó a sentirse incómodo con su saque y en el undécimo game el argentino se lo rompió e igualó las cosas con su 7-5 .

Cerúndolo decepcionado tras su tercer set.

En la tercera manga, y con las cosas en igualdad de condiciones, el partido comenzó a definirse por errores y aprovechamientos en los momentos correctos. Ambos quebraron una vez y, como en el primer set, el alemán quebró el último saque de Cerúndolo y puso el 6-4, con la oportunidad de llevarse el partido en la siguiente rueda.

Aún así, el argentino no tuvo tiempo para lamentos y de un momento para otro se puso rápidamente 4-0 en el marcador. Finalmente, se mantuvo sólido durante todo el cuarto set y lo cerró 6-2 para definir todo en la última manga.

Cerúndolo aprovechó la ventaja de llegar con más resto anímico y fue con todo para llevarse el partido en la última instancia. Finalmente, el argentino hizo dos quiebre de servicio para imponerse ante el alemán, algo cansado desde lo físico, y sellar el triunfo con un 6-3.

Partido de cinco sets a favor de Cerúndolo



El argentino se abre camino a la tercera ronda! pic.twitter.com/dlV8rqi5g3 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Con este triunfo, el mayor de los Cerúndolo se convirtió en el tercer argentino en avanzar a la tercera ronda, solo por detrás de Martín Etcheverry (°32) y Mariano Navone (°49), quienes justamente se enfrentarán entre sí en la próxima instancia, el viernes a las 17 horas.